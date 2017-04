Fran Salomón venció en los 100 m y longitud en Elda

El pasado sábado tuvo lugar en la pista de atletismo de Elda un control absoluto, organizado por el Club Camisetas Económicas Elda y supervisado por los jueces de la Federación Valenciana.

Un mal día para los atletas, ya que la mayoría de ellos buscaban marcas para campeonato y el aire impidió conseguirlas.

En los 100 m.l., Fran Salomón logró el primer puesto, Claudio Tendero fue 4º y en la otra serie, Germán García fue 2º y José Luis Garriodo 3º. En categoría femenina, Paula García fue 2ª; en los 400 m.l., Saúl Villena, a pesar del viento reinante, venció con una marca de 51,43seg.

En los 1.500 m.l., el trío formado por Rubén Andrés, José Ferris y Enrique Martínez por solo un segundo no pudieron conseguir la mínima nacional. En categoría femenina, Paqui Tárraga realizó una carrera inteligente y acabó 3ª.

En salto de longitud, Paula García saltó hasta los 4,44 m que le valió para ser 2ª y en categoría masculina, Fran Salomón terminó venciendo con un salto de 5,95 m y Rubén Andrés fue 4º con 4,19 m; en salto de altura, José Soriano Garrido con un mejor salto de 1,66 m fue 2º y en lanzamiento de martillo, Fernando García mandó la bola hasta los 39,29 m que le valió para ser 2º.

Ángel Alfonso Quintanilla fue tercero, Marisa y Mayte primeras en La Murada

Tres atletas del club eldense estuvieron en línea de salida en el I Cross de La Murada donde Marisa Puche en un alarde del nivel que está cogiendo, en los 3,5 Km fue la vencedora absoluta y entró en meta la 13º en la general.

Adrián Alcaina en El Moralet / Cadena SER

Sobre la distancia de 7 Km, los representares del Camisetas Económicas Elda subieron al cajón. En categoría masculina, gran alegría la que se llevó Ángel Alfonso Quintanilla que no se esperaba el 3º puesto conseguido en Vet C y es que las lesiones no le han dejado entrenar con regularidad. En categoría femenina, Mayte Del Barrio en un buen estado de forma, llegó a meta 3ª en la general y fue la vencedora en Vet. B

Adrián y Víctor subieron al podio en El Moralet

Dos peques de la Escuela del Camisetas Económicas Elda estuvieron corriendo en el Cross de la pedanía alicantina de El Moralet.

En categoría de Chupetines, Víctor Alcaína Sánchez sobre una distancia de 100 m quedó en 2º lugar, mientras que su hermano Adrián en Prebenjamín se proclamó vencedor.

Gran carrera de Pedro y Pepe en Montealegre del Castillo

Casi 500 atletas llegaron a meta en la Carrera de Montealegre del Castillo, prueba incluida en el Circuito Diputación de Albacete.

Dos atletas del Camisetas Económicas Elda se dieron cita, y dejaron el pabellón bien alto. En Vet A, José González Cuenca “Pepe”, llegó a meta 3º en la general y fue 2º en su categoría mientras que en un gran estado de forma, Pedro Milán totalmente recupera de unas molestias, fue el vencedor en su categoría.

La escuela en Onil

La pista de atletismo de Onil vivió una jornada para los más pequeños y la Escuela del C. A. Elda también estuvo representada.

En categoría benjamín, en los 60 m.l. y en los 500 m..l. los hermanos Jiménez Andrea, con Dimas, Marta y Beatríz.

En categoría alevín, Pablo Hernández ocupó la 7º plaza en los 1.000 m.l. y su hermana Claudia también llegó a meta 7ª en los 1.000 m, en los 60 m.v buena actuación de Nerea Caballero Rodríguez que fue 2ª en su serie. En categoría infantil, Carmen Oncina después de realizar el último intento en salto de longitud, notó unas molestias y no pudo continuar compitiendo.

FIN DE SEMANA

Carrera de El Campello

Un buen número de atletas de la Escuela y mayores, estarán en el Cross de El Campello. Prueba que se disputará en Viernes Santo en la que estarán Encarni Pérez, Alejandra y Daniel González, Adrián y Víctor Alcaína y Juan José González entre otros.

Control en San Juan y Elche

Habrá varios atletas del Camisetas Económicas Elda en liza. Entre ellos José Ferris, Fernando García, Rubén Andrés, Santi Navarro, Jesús Sepulcre, Saúl Villena y Paqui Tárraga.

