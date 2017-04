Así ha conseguido Granada ser designada 'Mejor ciudad del mundo para visitar'

No es la primera vez que Granada está en la carrera pero ahora, tras cinco intentos, ha conseguido llegar a la final en el concurso 'The 2017 Best City To Visit Travel Tournament'. Y eso después de que Granada haya sido designada hace pocas fechas por el Gobierno de España como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" y por sendas plataformas como la ciudad más bella de España y como la mejor Semana Santa del país.

Precisamente este Miércoles Santo hemos conocido que Granada ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para visitar este año gracias a la selección impulsada, otro año más, por un popular blog de viajes internacional.

Granada ha superado en la false final a Campina (Rumanía), Sydney (Australia) y Vancouver (Canadá). Ahora ha llegado a hacerse acreedora del título tras cinco años quedándose en el camino.

Sin duda, Granada sabrá aprovechar este nuevo reconocimiento para su promoción turística.

