Adán: "Necesitamos dos victorias y que pase ya este año de auténtico desastre"

Adán es hoy por hoy la gran referencia en el vestuario del Betis a la hora de lanzar un mensaje. Habitual compareciente ante los medios en momentos complicados, el guardameta del Betis, uno de los capitanes del plantel, pese a que ya habló nada más acabar el partido de Las Palmas, ha vuelto a hacerlo este Miércoles Santo. Y sus palabras no tienen desperdicio. Varios titulares como ejemplo: "La temporada no está hecha todavía, necesitamos dos victorias y que pase ya esta temporada de auténtico desastre. Todos nos hemos equivocado a lo largo del año".

Éstas han sido las manifestaciones de Adán:

Cambios en el vestuario: "Han cambiado pocas cosas, esa es la verdad. La ilusión sigue siendo la misma, sacar dos partidos que hagan que consigamos mantenernos en Primera División, que es la realidad hoy por hoy y por lo que tenemos que pelear. Y pasar esta temporada de auténtico desastre. La temporada no está hecha todavía, quedan siete jornadas para ganar dos partidos y conseguir dejar al equipo en Primera cuando antes.

Apoyo de la afición: "No estamos en disposición de pedirles absolutamente nada a los aficionados pero también deben ser conscientes de que necesitamos de ellos. Y van a ser muy importantes. Será todo mucho más sencillo si tenemos su apoyo sabiendo que no estamos en disposición de pedirles absolutamente nada. Al bético no se le puede pedir más, está muy quemado y con razón, y lo que quiere es ver a su equipo ganar. Para eso va al campo, por encima de todo".

Reunión con el entrenador: "Llegó a los medios que hubo una reunión el otro día pero todos los días nos reunimos antes de cada entrenamiento para corregir errores y mejorar. Víctor ha estado en nuestro lugar y conoce cómo piensa el futbolista. La relación con ellos (se refiere al cuerpo técnico) es muy buena".

Autocrítica general: "Tenemos que saber que todos nos hemos equivocado a lo largo del año. Sabemos, y públicamente lo reconocemos, que hemos cometido muchísimos errores. El equipo ha habido momentos en los que ha podido dar más y la realidad es que se necesitan dos victorias. No es momento de desunión y sí de estar más fuertes que nunca".

Contacto con el presidente: "Hoy ha estado el presidente viendo el entrenamiento, el lunes estuvo Josemi, y la relación con ellos ha sido cercana. Así se acordó a principios de año, que querían una comunicación con todos nosotros. Han estado reforzando nuestra ilusión y apoyándonos en cada situación y hoy ha sido uno de esos días".

Comentarios