"Confieso que soy ateo y cofrade"

"Creo que voy a confesarme. Y me confieso que soy ateo y me confieso que soy cofrade. Y confieso que te quiero (...) No quiero nada de tí. Te quiero porque te quiero. He dicho. Ahí quedó". Así concluyó el humorista, comunicador y presentador Manu Sánchez el primer solemne pregón heterodoxo de la Semana Santa sevillana.

Con la colaboración musical de Andrés Herrera “PÁJARO”, este pregón fue el colofón al programa 'Apócrifos e integrados. La Semana Santa Heterodoxa', organizado por la revista 'La Muy'.

