Suben las ventas de pasos en miniatura

Felipe Carmona, artesano, no da abasto en su taller. Está elaborando uno de sus últimos encargos. Realiza su trabajo junto a otros pasos listos para entregar o vender por internet. Modela más de una decena al año. En una tienda cercana, también hay pasos en miniatura, pero sus figuras son los populares "clics". Están adaptados para conseguir la similitud con las pasos reales. Para coleccionarlos o jugar con ellos. Juan Carlos Ramos, responsable de la tienda, cuenta que no contaban con el éxito que están teniendo. Para completar la cofradía no faltan los pequeños nazarenos de cualquier hermandad.

La demanda de estos pequeños pasos ha crecido en los últimos años entre pequeños y mayores. Se demuestra que en la pasión por la Semana Santa, no importa el tamaño.

