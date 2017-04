El Xerez DFC ha empezado a preparar el partido ante el Puente Genil del próximo domingo. Como “una final” afrontan los azulinos el encuentro ante el segundo clasificado de la liga. Y no es para menos. Todo lo que no sea ganar en el Polideportivo Municipal Manuel Polinaro, sería decir ya adiós a las opciones de ascenso.

Para Álvaro Ramírez, que ante el San Juan volvió a ser titular, “todos los partidos que quedan hay que afrontarlos así, estoy seguro de que llegaremos con opciones en las dos últimas jornadas de liga, pero para eso, hay que ganar el domingo”.

El sanluqueño entiende que haya aficionados “descontentos, es normal, quedan seis jornadas y no estamos metidos arriba, pero quedan partidos y enfrentamientos directos y hay que tener confianza, yo confío en el equipo”, mantiene en la Cadena SER.

La temporada no está siendo nada fácil, lejos de lo previsto, este año no se ha rendido al nivel esperado y eso, lo justifica el defensa en “el mal comienzo de liga en casa, hay cosas que no se han hecho bien desde el principio y no encontramos el juego ofensivo que quizás tuvimos en otras ocasiones. Por ejemplo, con Juan Antonio comenzamos muy bien, pero luego empezamos a aflojar. Han sido muchos detalles que al final se han convertido en una montaña”.

A pesar de todo, Álvaro Ramírez apuesta por el ascenso y recuerda que “el día que perdimos en Lucena, que fue triste para todos, para el equipo y la afición, yo estaba convencido que con trabajo nos meteríamos en la pelea y eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando duro. A Puente Genil hay que ir a ganar, no nos queda otra y ofrecer una buena imagen. El entrenador trae cosas nuevas y diferentes y el equipo va a responder bien”.

El club ya está preparando el viaje a tierras cordobesas, con un autobús para los aficionados que saldrá desde el aparcamiento de Preferencia de Chapín a las 14.30 horas. El precio es de 12 euros, a los que habrá que sumar la entrada para ver el partido, que se adquirirá en el campo de fútbol a 8 y 5 euros para pensionistas.

Comentarios