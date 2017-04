Escucha el clamor de las "esclavas" de la limpieza hospitalaria

Las limpiadoras de los hospitales de Granada se han concentrado este martes ante la Delegación de Salud de la Junta para exigir su mediación ante la empresa concesionaria del servicio, CLECE, a la que acusan de no cumplir el convenio colectivo, de no contratar al personal suficiente y de no cubrir las bajas, por lo que los hospitales no está suficientemente limpios y el personal de la empresa no da abasto con los encargos diarios.

Las trabajadoras afirman que la falta de eficacia de la empresa pone en peligro la salubridad del servicio prestado a los usuarios; que la situación de algunos hospitales, como el de Motril, es aún peor; que la precariedad del servicio también se reproduce en los centros de salud de la provincia con otra contrata; y que la administración sanitaria se pone de perfil ante el problema.

Las trabajadoras dicen sentirse auténticas esclavas y aseguran que faltan 200 compañeras más en los hospitales de Granada para una plantilla actual de 700. Este miércoles continuarán con las movilizaciones sin descartar una posible huelga.

