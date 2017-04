"No me dieron argumentos para que me quedara"

Pedro Herrera forma ya parte de la historia del Xerez DFC. Con él como uno de los abanderados del proyecto sobre el terreno de juego, empezó cuajar un proyecto deportivo que empezó en la última categoría del fútbol español y al que deja a las puertas de la Tercera División. Para el delantero ha sido una semana “complicada”, porque toma una decisión “difícil” que espera sea “lo mejor para mí y para el equipo”, sostiene en la Cadena SER.

Asegura que “llevaba un tiempo pensando en dejarlo, con Juan Antonio acabé un poco decepcionado, pero la decisión la tomo cuando Juan Luís Aguilocho me deja fuera de la convocatoria ante el San Juan. El entrenador decidió convocar a gente del filial y ese fue un claro mensaje para mí. Después hablé con él y con Juan Carlos Ramírez, pero no me dieron argumentos futbolísticos para convencerme de que me quedar hasta el final de liga”.

Mantiene que no tiene nada en contra de Aguilocho, “es amigo mío, lo conozco desde hace muchos años, pero lo que sí me gustaría dejar claro que si me hubieran dado argumentos yo me habría quedado estas seis semanas y los años que hiciera falta. Pedro Herrera lo único que quería era llegar con el Xerez DFC como mínimo a Tercera División, porque ese fue nuestro primer objetivo”.

Reconoce que “es verdad que me pidieron que me quedara porque sólo quedaban seis semanas para terminar, pero no me dieron argumentos que me llenaran. Yo soy futbolista y me gusta ser importante en el campo. Me reúno también con Pedro Ruíz, pero después de tomar ya la decisión y hablamos de más temas y poco sobre mi postura de irme, no habló conmigo para tratar de convencerme, fueron otros temas. A él no tengo nada que reprocharle, se ha portado muy bien conmigo y le estoy agradecido”. Preguntado por si esta era la salida que esperaba, señala que “eso no depende de mí, me han hecho un video muy emotivo, mi salida es la que es. Habría dependido del club que hubiera salido de otra manera, pero ahora con el final del mandato de la actual Junta y las próximas elecciones el club es un poco un caos institucional”

