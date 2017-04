Barragán, listo para "ayudar al equipo" en la parte decisiva de la liga

José María Barragán, jugador del Xerez CD, se lesionó el pasado 5 de febrero en el Primero de Mayo, durante el partido que su equipo perdió ante el San Juan por 1-0. Desde entonces, con una rotura de fibras de más de cuatro centímetros en el cuádriceps, ha vivido un "calvario”, como el propio futbolista reconoce en la Cadena SER.

El capitán azulino cuenta las horas que le quedan para poder disputar un encuentro de liga. Han sido dos meses y medio fuera de los terrenos de juego, “mucho tiempo, demasiado”, reconoce el futbolista jerezano. Pero podría estar para el domingo en La Juventud ante el Pinzón, “siempre que Vicente lo crea oportuno, yo estaré preparado para ayudar al equipo”.

No han sido fáciles estas semanas fuera del equipo. Al duro trabajo diario realizado junto al preparador y al “dinero” que también ha invertido, hay que sumar el sufrimiento de ver los partidos desde la grada, especialmente para un jugador tan “temperamental” como él. De hecho, reconoce que “lo paso muy mal desde la grada, por mi carácter, sufro mucho viendo a mis compañeros en el campo sin poder ayudarles, prefiero estar dentro”.

Los plazos para su regreso a los terrenos de juego, han sido los marcados al inicio, “el médico me dijo que podría estar entre ocho y diez semanas, al final he estado el tiempo que tenía que estar, ni más ni menos. Una lesión de este tipo es muy engañosa, mejor era no marcar tiempos ni forzar, porque te puedes volver a romper”.

Llega en la recta final de la liga, cuando sólo quedan seis partidos para concluir el campeonato, “ahora es cuando empiezan a jugarse los objetivos de principios de temporada, vuelvo en un momento bonito, para intentar ayudar al equipo. Esta es una plantilla corta y todo el que sume bienvenido sea”.

Sobre el calendario que le queda hasta final de liga, asegura que “a priori no es malo, por nombres no, pero los de abajo se están jugando mucho y esos quizás son más peligrosos. El Pinzón viene agotando sus últimas bazas para quedarse en la categoría. Lo hemos visto durante la liga, no hay rival pequeño, ni partido fácil”.

Comentarios