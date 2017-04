Lopera antes del juicio: "Estoy tranquilo, no he hecho nada malo"

El ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que será juzgado a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club, ha asegurado que está 'tranquilo' porque 'no ha hecho nada malo'.

En declaraciones a los periodistas antes de la primera sesión de la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia, Lopera ha sido cuestionado por si se encuentra tranquilo antes del juicio. 'No voy a estar tranquilo, si no he hecho nada malo', ha resaltado.

'Dicen que son 3,2 millones de euros, pero si me hubiera puesto un sueldo en 20 años, como Lendoiro --en alusión al expresidente del Deportivo de la Coruña-- y como todos los demás, yo cojo 20, no 3, eso cualquiera lo comprende', ha puesto de manifiesto.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado el inicio del juicio contra Lopera y el resto de acusados para este martes, cuando tendrá lugar la presentación de las cuestiones previas, tras lo que el juicio se retomará el 5 de junio con la declaración del expresidente del Betis.

En total, la Audiencia Provincial ha fijado 24 sesiones para el juicio, pues también está fijado para los días 6, 8, 12, 13, 19, 20 y 22 de junio; 10, 11 y 13 de julio; 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 y 26 de septiembre, y 3, 10, 17 y 31 de octubre, cuanto está previsto que el juicio quede visto para sentencia.

El juicio contra Lopera y otros siete acusados será presidido por el magistrado Ángel Márquez.

Cabe recordar que la abogada de Lopera, Encarnación Molino, ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque 'no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos' de la entidad 'ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno' para él y su entorno familiar.

En su escrito de conclusiones provisionales, la letrada pone de manifiesto que Lopera 'no es responsable de ningún delito' porque, además, 'no ha incumplido sus deberes de diligencia, ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico' del Betis, al que 'no ha provocado perjuicio alguno'.

Frente a ello, la Fiscalía solicita para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.

Reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como 'cómplices' María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.

