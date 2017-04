Lopera: "No he he hecho nada malo"

Manuel Ruiz de Lopera, el que fue máximo accionista del Betis, se ha sentado en el banquillo este martes, nueve años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciará la investigación sobre su gestión al frente del equipo verdiblanco. La Fiscalía pide para él tres años de prisión y que indemnice al Betis en más de 3,5 millones de euros por un supuesto delito de apropiación indebida.

Lopera ha dicho en la puerta de la Audiencia de Sevilla que está tranquilo porque no ha hecho nada malo.

La vista ha comenzado con las cuestiones previas que plantea la defensa de Lopera. Entre ellas la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por admitirse a las asociaciones de béticos como acusaciones particulares "cuando no son víctimas ni perjudicados directos de ningún supuesto delito". "Es absurdo y jurídicamente insostenible que soliciten una indemnización para un tercero (el Betis) al que no representan y que está personado también como acusación particular", ha explicado la letrada Encarnación Molino. La abogada entiende que deberían ser expulsadas y condenadas en costas porque sólo podrían estar en este procedimiento como acusación popular.

Molino ha señalado que se ha vulnerado el derecho al juez imparcial porque nunca se anularon las resoluciones que dictó el juez de la Audiencia Juan Antonio Calle Peña, el ponente de los recursos de esta causa que fue recusado. "Sin un juez imparcial no hay juicio justo. Tenemos que cuestionar los efectos de todas las resoluciones del juez recusado, entre ellas la que permitió a las asociaciones de béticos seguir como acusaciones particulares cuando no son perjudicados directos ni víctimas", ha insistido.

También alega la defensa de Lopera que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa. Molino ha impugnado la pericial de Francisco Velasco, en el que se basa la acusación, para que se anule. Ha señalado que no tiene la cualificación suficiente porque no es auditor sino funcionario de la Agencia Tributaria que ya estaba en funciones de auxilio judicial a la Guardia Civil cuando la jueza Alaya lo nombra perito. "El auxilio judicial es incompatible con la función de perito", ha argumentado. Y ha añadido que esta persona no pudo ser objetiva porque ya había investigado a Lopera años antes por el delito fiscal por el que fue condenado.

