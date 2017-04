Los malos tratos a la asesinada con una tapa de cisterna eran habituales

Dos hijas de la mujer que fue asesinada tras ser golpeada con la tapa de una cisterna de un váter, de lo que está acusado el marido, han asegurado hoy que su padre infligió durante años malos tratos habituales a la mujer, que cuatro días antes del crimen había anunciado su intención de separarse.

Las hijas, que han declarado en un juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Sevilla y separadas del acusado por una mampara, han dicho que su padre tenía la "obsesión" de controlar a la madre, a la que no dejaba sola ni para sacar la basura y que solo podía mandar mensajes de Whatsapp a través del móvil del padre.

La mujer vivía con "pánico" y "pavor" hacia su marido, que se ponía agresivo con ella y la insultaba habitualmente, según han coincidido las dos hijas de la fallecida.

En una ocasión, una se refugió del padre junto a su madre en el cuarto de baño, que cerraron con un pestillo, y una vez que una de las hijas llamó a la Policía por un episodio agresivo, la madre retiró la denuncia y obligó a su hija a pedirle perdón al padre.

En el juicio ha declarado, también tras una mampara, el hermano del acusado, Mario C.M., de 53 años, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 23 años de prisión por maltratar habitualmente a su mujer y por asesinarla la madrugada del 3 de junio del 2016 en el domicilio conyugal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El hermano, que no tenía relación con el acusado, recibió una llamada suya de madrugada en la que su familiar le decía que le había dado un golpe a su mujer y que no se movía.

Entonces el hombre se desplazó junto a su mujer y su hijo a la casa del hermano, en la que no había estado nunca, y cuando le abrió la puerta le preguntó: "¿Qué has hecho?", tras lo cual el acusado le respondió: "No sé".

El acusado, por su parte, ha mostrado contradicciones en su testimonio porque ha reiterado que no recordaba nada de lo ocurrido durante la agresión pero luego ha dicho que llamó a su hermano para confesar lo que hizo.

En su interrogatorio, el acusado ha asegurado que vio a su mujer abrazada con un hombre en su casa, que ella le agredió con una navaja en las manos y las rodillas y que lo próximo que recordaba era a su mujer tirada en el suelo sin moverse, cuando se sintió "raro".

Tras 27 años casados, el hombre ha afirmado que nunca insultó, amenazó o golpeó a su mujer, y ha explicado que cuando se cayó de un andamio en 2008 mientras trabajaba sufrió una lesión de espalda y luego una depresión, todo lo cual le mermó físicamente y le produjo una disfunción eréctil.

Su mujer, ha añadido el acusado, le envenenaba y le decía que "no valía para nada", y en las numerosas grabaciones que hacía de las conversaciones entre ellos, ha dicho que ella reconoció una relación extramatrimonial.

En el juicio también han declarado varios policías que acudieron al lugar de los hechos, entre ellos uno que vio manchas de sangre en el pasillo y a la mujer tumbada boca abajo en el cuarto de baño y junto a la tapa de la cisterna, que estaba rota por tres sitios.

La Fiscalía sostiene que María del Águila P.H., de 50 años, fue apuñalada por su marido en tres ocasiones por la espalda de forma sorpresiva y con intención de matarla.

Tras refugiarse en el cuarto de baño, fue golpeada en varias ocasiones en la cabeza con la tapa de la cisterna del inodoro hasta provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico, según la Fiscalía

