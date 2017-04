Wenceslao López: “Invitaremos al Cabildo por el Corpus a tomar las tradicionales fresas”

Wenceslao López ha pasado este miércoles por Asturias Hoy por Hoy. Lo ha hecho, apenas unos días después de la celebración de la Semana Santa y en medio de las críticas que, desde la oposición, se han vertido sobre el equipo de gobierno por su falta de apoyo a las celebraciones religiosas. El alcalde de Oviedo ha sido claro: “El consistorio sí ha apoyado la Semana Santa de la Ciudad. Hemos puesto a disposición de las celebraciones medios materiales y humanos para que estas celebraciones pudiesen llevarse a cabo”. En pleno desencuentro entre el gobierno de la ciudad y el de la Iglesia, el primer edil ovetense quiere dejar patente su voluntad de diálogo, pero respetando los respectivos territorios. López advierte que “ni la Iglesia debe gobernar el ayuntamiento ni este puede gobernar a la Iglesia”.

En lo referido al famoso Caldo de Ramos, el alcalde de Oviedo ha querido recordar que no se recibió invitación alguna “al parecer por la falta de un espacio en el que realizar el acto, por eso el Cabildo de la Catedral no llegó a cursar la correspondiente invitación”, ha dicho en los micrófonos de Radio Asturias. Por lo visto el consistorio de la ciudad no tiene el mismo problema de espacio y para el Corpus sí invitará a tomar las tradicionales fresas al Cabildo ovetense: “Nosotros sí disponemos del espacio adecuado para ese acto, así que invitaremos, como es tradicional, a las fresas por el Corpus”.

Con el presupuesto recién aprobado y entre las críticas de la oposición, el alcalde de Oviedo ha querido dejar claro que, a pesar de la tardía aprobación de las cuentas de la ciudad, estas se ejecutarán: “La parte del presupuesto que se dedicará a inversiones es la más complicada de ejecutar puesto que tiene un trámite burocrático largo, puede llevar meses. Queda poco tiempo para ejecutarlas. Intentaremos recurrir a obras que tengan financiación plurianual para poder llevarlas a cabo y aquellas que no se puedan realizar este año, se harán al siguiente”. Dice López que, ahora se está a la espera de la aprobación de los presupuestos estatales para dedicar el excedente del año pasado a obras de inversión. Con todo, destaca el problema que supone lo detraído del presupuesto para pagar la tasación de Villa Magdalena:”Son 35 millones. Imagínense lo que se podría haber hecho en 7 barrios, a razón de cinco millones por barrio”.

Respecto a las tarjetas Blue. López confía en que las comparecencias de funcionarios e implicados ayuden a esclarecer un asunto “que es el paradigma de lo que ha ocurrido en esta ciudad durante 24 años, en los que quienes gobernaban hacían los que les daba la gana, como si la ciudad fuese suya”. Este mismo razonamiento lo utiliza el alcalde a la hora de hablar de la plaza de abastos de la Corredoria que continúa cerrada tras cuatro intentos de adjudicación de sus puestos: “No se pensó más que en hacer la plaza y no se miró más adelante, pensando en las necesidades reales del barrio”. Aun así, el alcalde de Oviedo confía en que se puedan adjudicar los puestos de la plaza próximamente.

