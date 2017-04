Torrente denuncia a Aguilera por agresión

El portavoz de la candidatura de Juan García Montero al congreso del PP de Granada, José Torrente, ha denunciado ante la Guardia Civil al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ogíjares, Vicente Aguilera, por supuestamente propinarle un puñetazo en el pecho este pasado martes por la tarde a las puertas de la sede provincial del Partido Popular. El edil ha reconocido que se defendió en el transcurso de "una discusión entre compañeros".

En la denuncia, que ha hecho pública la candidatura de Juan García Montero, consta que el exdiputado provincial José Torrente se encontraba, sobre las 19,30 horas de este pasado martes, en la puerta de la sede con otros tres compañeros, tras diversas tareas como representante de dicha candidatura.

Conforme a lo que explica en esa denuncia, consultada por Europa Press, Torrente llamó la atención a un afiliado que llegaba con Vicente Aguilera a la sede por no saludarle, ante lo que este último le dijo "eres un falso y un sinvergüenza" y "sin mediar más palabra" le "profirió un fuerte puñetazo en el pecho", causándole "un fuerte dolor y un estado de ansiedad ante la situación de agresividad en la que de forma sorprendente y sorpresiva" se vio "envuelto".

En declaraciones a Europa Press, Vicente Aguilera ha indicado también que la "discusión" comenzó a raíz de que Torrente afeara al afiliado que lo acompañaba que no le saludara. "¿Es que te ha dicho éste que no me saludes?", ha referido Aguilera que interpeló Torrente a quien él le reprochó seguidamente la falta de apoyo que ha dicho que tuvo por su parte cuando se presentó a las elecciones municipales en el municipio granadino de Ogíjares.

A raíz de ahí, "empezaron los improperios" y una serie de comentarios por parte de Torrente que, según la versión de Aguilera, "perdió los papeles" ofendiéndole "gravemente", y yendo hacia él, por lo que puso su brazo "en frente" para "frenarlo".

Por su parte, en su denuncia, José Torrente, que fue alcalde del también municipio granadino de Cúllar, hace constar que advirtió a su compañero en estos términos: "Vicente por Dios que me acabas de pegar" a lo que su supuesto agresor le contestó que "buscara un sitio para ir a darme más y si no ya me iban a dar otros".

José Torrente continuó con las tareas de "presentación de las inscripciones de los electores", cuyo plazo para el congreso provincial se cerraba este pasado martes, si bien durante la noche tuvo "un fuerte dolor en el pecho, e intensas molestias al respirar".

Torrente, que señala que dos de los tres compañeros que estaban con él fueron testigos de los hechos al igual que el afiliado que acompañaba a Aguilera, ha acudido este miércoles por la mañana a su centro de salud para una revisión tras este incidente, habiendo derivado el facultativo el correspondiente parte de lesiones al Juzgado de Guardia y acudiendo el afectado posteriormente a formalizar denuncia ante el Puesto de La Zubia de la Guardia Civil.

El portavoz de García Montero indica en la denuncia --en la que señala que Aguilera y su acompañante son "afines a otra de las candidaturas" que participan en dicho proceso congresual-- que, al haber ocurrido la supuesta agresión a las puertas de la sede del PP, "pudiera ser que fueran grabados por las cámaras de seguridad que están instaladas en el mismo", y pide "que se realicen las diligencias y averiguaciones oportunas".

En un comunicado, la candidatura de García Montero ha condenado los hechos, lamentando "profundamente lo sucedido" y exigiendo "una disculpa por parte del agresor, Vicente Aguilera" que fue también concejal del Ayuntamiento de Granada.

Vicente Aguilera, que ha indicado por su parte que apoya la candidatura de Sebastián Pérez para la reelección como presidente del PP de Granada, ha señalado que él también podía haber denunciado si bien interpretó que se trataba de "una discusión entre dos compañeros".

Al conocer que José Torrente iba a interponer denuncia por estos hechos, pensó que desde la candidatura de García Montero "pretenden sacar rentabilidad política" a lo sucedido pues "están muy nerviosos" con este proceso, ha agregado Aguilera.

