El Xerez DFC intenta fichar antes del viernes, que expira el plazo

La salida de Pedro Herrera del Xerez DFC, la lesión de Javi Tamayo, que es probable que no vuelva a jugar más esta temporada y los problemas que arrastra Guille en el gemelo, dejan al equipo azulino muy mermado de efectivos de ataque. Al punto de que el club, está sondeando en el mercado antes del fin de semana la posibilidad de incorporar a algún jugador de Tercera división, pero por ahora, con escasa fortuna.

Y es que Juan Carlos Ramírez tiene hasta el fin de semana para incorporar futbolistas, ya que en División de Honor, a falta de cinco jornadas ya no se puede fichar. Son varios los problemas con los que se encuentra el director deportivo del Xerez DFC. Por un lado, la reticencia que presentan los candidatos a los que ha sondeado de Tercera de bajar a División de Honor. Otro caso como el de Ávalo, jugador despedido del Ciudad de Lucena hace un par de semanas, no aceptó las condiciones económicas del club, precisamente ese es el principal obstáculo con el que se encuentra Ramírez: la poca liquidez con la que afronta este objetivo en tan pocos días.

El máximo responsable deportivo, sostiene en la Cadena SER que “tenemos déficit de delanteros, Pedro se ha marchado y hemos perdido a un efectivo más, hay decisiones que no dependen de mí. Estamos intentando reforzar la plantilla pero lo vamos a tener complicado. Me he reunido con clubes de Tercera para intentar que dejen salir a sus delanteros y he hablado con ellos personalmente pero se han negado, no quieren bajar para cinco partidos y no puedo ofrecerles nada más por el tema de las elecciones. También he preguntado por jugadores de equipos que se están jugando el ascenso de Primera Andaluza a División de Honor y no salen, no quieren dejar a sus clubes ahora tirados con tanto en juego. Los buenos no quieren salir. A ver qué pasa en los próximos días y a ver qué tiene Javi finalmente".

