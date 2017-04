El AVE de Sevilla cumple 25 años; en Granada, ni está ni se le espera

El aniversario llega con un nuevo disenso en Granada sobre la estrategia a seguir para reclamar la infraestructura

Sin la Variante de Loja, la provincia de Granada se quedará sin una verdadera velocidad y el proyecto sigue parado en el Ministerio

Granada no solo no tiene AVE sino que no tiene ni tren convencional desde hace más de dos años por un error de cálculo de Fomento que el Ministerio no quiere compensar utilizando la línea de Moreda