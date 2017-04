Un nuevo viajero romántico refleja así Granada en el The New York Times

El sitio de viajes de la web del prestigioso The New York Times dedica un espectular artículo a la ciudad de Granada. El diario publica el recuerdo del viaje a esta ciudad del escritor Alexander Chee, quien visitó Granada enamorado y con su entonces pareja, aunque sabiendo que la relación no duraría.

Chee, emulando a los viajeros románticos que cantaron en el siglo XIX por todo el mundo las excelencias de Granada, recuerda su visita en el verano de 2005 a los lugares lorquianos, su estancia en un apartamiento junto a la Carrera del Darro (en el bajo Albaicín) y sus felices encuentros con la grastronomía local.

El autor habla, incluso, de la "malafollá" granadina que se la mostró la dependienta de una panadería. La define como un desinterés que no llega al desprecio. El artículo está ilustrado con espectaculares fotografías de Daniel Rodríguez.

ALEXANDER CHEE

