Tamayo dice adiós a la temporada y Guille ya entrena con el grupo

A falta de confirmación definitiva, Javi Tamayo podría sufrir rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha. La resonancia que le realizaron el pasado lunes no refleja con claridad su lesión porque aún tiene muy inflamada y con líquido la rodilla, por lo que durante los próximos días va a seguir un tratamiento para que la inflamación le vaya desapareciendo.

El delantero azulino señala que "el doctor me ha dicho que todavía no tiene nada claro qué tipo de lesión puedo tener porque no se ve nada claro en la resonancia. Me ha mandado un tratamiento y me ha dicho que vuelva la próxima semana para hacerme nuevas pruebas, a ver si para entonces sí que ha desaparecido ya la inflamación. Me ha comentado que puedo tener una rotura parcial del ligamento cruzado pero que no me lo puede garantizar porque no lo puede determinar bien. Me toca esperar a ver si la próxima semana ya se aclara todo".

El máximo goleador azulino desvela también que "el problema es que no concuerdan el diagnóstico que aparece en la resonancia con el tipo de molestias que tengo ni con la exploración que me hace el doctor".

El equipo, ya sin Tamayo, está preparando el importante partido del domingo ante el Puente Genil. La mejor noticia, en la sesión celebrada en el anexo a Chapín es que Guille pudo ejercitarse con el resto del grupo, algo que no pudo hacer en la jornada del lunes.

