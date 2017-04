Si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede un entrenador?

Jorge Sampaoli ha ofrecido su versión sobre las negociaciones con la AFA. El técnico ha hecho una amplia reflexión sobre la situación actual y su relación con los aficionados y el club: "No sé cómo me recibirán en el estadio. Como dice la canción de rock, 'la verdad está en la calle', lo demás es rumor, tratar de separar a la gente, alejarnos a nosotros del Sevilla... Sólo pensamos en los partidos que restan. Lamentablemente hemos sido metidos en esto como tercera parte, pero seguimos pendientes de lo que importa. Unidos seguramente obtendremos cotas importantes. Esta semana he tenido una reunión con presidente y vicepresidente y coincidimos en pensar en el presente, en la lucha por el tercer lugar. No hablamos de nada más que de presente

"Yo me manejo solo, si usted analiza mi trayectoria no he estado representado en los últimos cinco contratos. No sé de la reunión que se habla, yo no me reuní con nadie. Fernando Baredes es una persona conocida de mucho tiempo pero no tuvo intervención en ningún contrato mío en este tiempo. Si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?. Evidentemente, hay interés, mentiría si digo lo contrario, pero hablaremos al final. No voy a dañar al Sevilla", añadió.

Comentarios