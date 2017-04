Baza clama contra la violencia machista

Cientos de bastetanos se han concentrado este viernes al mediodía en la Plaza Mayor de la ciudad para condenar la brutal agresión sufrida por una joven vecina de 39 años a la que su expareja de 42, ya detenido y en prisión desde la noche del jueves, propinó numerosos golpes y puñetazos que le provocaron graves lesiones en el rostro.

Eva, que así se llama la joven agredida, se sentía amenazada por su expareja aunque nunca lo denunció. En la concentración estuvo presente la hermana de la víctima que confirmó este extremo y explicó cómo se produjo la agresión.

Mientras los vecinos salían a la calle para mostrar su apoyo a la víctima y a la familia, la mujer era intervenida quirúrgicamente en el hospital del PTS de la capital para recomponerle los huesos rotos de la cara e intervenirle el globo ocular afectado. La ciudadanía de Baza ha expresado su condena ante unos hechos que, como señaló el alcalde, Pedro Fernández, "repugnan a los ciudadanos".

Por cierto, el alcalde confirmaba igualmente que fue la propia víctima quien, a pesar de su estado, pidió dar a conocer su nombre y animó a todas las mujeres a denunciar ante situaciones de amenaza machista.

La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, también ha mostrado su "repulsa absoluta" a la agresión machista cometida en Baza. María José Sánchez insiste en que "es importante que la sociedad esté alerta y no se resigne nunca ante hechos como éste".

La joven bastetana agredida fue trasladada al hospital del Parque Tecnológico de la Salud, dadas las graves lesiones que presentaba, con un ojo bastante afectado, huesos de la cara rotos y numerosos hematomas, por lo que los especialistas sanitarios la han intervenido a lo largo de la mañana de este viernes.

CONCENTRACIÓN

Colectivos ciudadanos, sociales, instituciones y administraciones se han unido este viernes en Baza para condenar la brutal agresión que sufrió el miércoles una bastetana de su expareja, que le ha provocado graves daños por los cuales permanece hospitalizada.

El alcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver, acompañado de la hermana de la víctima bastetana de violencia machista, ha leído el comunicado elaborado por la Junta de Portavoces de la corporación municipal de Baza (PSOE, PP, IU, PA y Ciudadanos), contando con la presencia de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Belén Palomares, de la parlamentaria andaluza, Olga Manzano, de buena parte de la corporación municipal, de los cuerpos de seguridad de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, de representantes de las asociaciones de mujeres de Baza (Amudima y Clara Campoamor), del distrito sanitario, del Centro de Profesores, juzgado, Cruz Roja, asociación de empresarios y varios cientos de personas que han querido mostrar con su presencia y participación su apoyo a la mujer bastetana agredida.

"No podemos quedar impasibles ante hechos tan graves y tan despreciables como los que han dejado en el hospital a Eva, ante una violencia que cada día mata a mujeres, que las silencia y aísla, una violencia que las priva de su libertad y que nos empobrece a todos como sociedad" ha manifestado el alcalde de Baza.

En el comunicado, además, se ha llamado al rechazo público de todos los bastetanos para condenar socialmente la violencia machista, alcanzado un rechazo unánime que frene a los maltratadores y salve vidas. Literalmente Fernández ha leído: "Nos unimos al dolor de Eva y de sus familiares, ofreciéndoles nuestro incondicional apoyo y soporte desde todos los ámbitos. Es importante no mirar a otro lado, no silenciar este tipo de sucesos porque con ello conseguimos el castigo social de los agresores. Una de las formas de hacer visible este problema es salir a la calle y denunciar que la violencia machista existe, que aún no hemos sido capaces de erradicarla y que es labor y responsabilidad de todas las personas concienciar, ayudar, formar, educar, respetar y denunciar hechos como el acontecido el miércoles en Baza. Hoy somos privilegiados de hacer nuestras las palabras de la propia Eva, que a la espera de una intervención quirúrgica por la brutal agresión, no le falta la fuerza y el coraje para animar a todas las mujeres víctimas de violencia de género a no callar, a no aguantar y a denunciar a su agresor."

En el primer tramo de 'Hoy por Hoy Granada' de este viernes se pueden escuchar todas las reacciones ante este hecho de violencia machista que ha conmocionado a Baza y que ha provocado que cientos de personas salgan a las calles para condenar el trágico suceso.

