"El arbitraje ha sido una auténtica escabechina"

Comparecía Vicente Vargas en la rueda de prensa “satisfecho” con el trabajo de sus jugadores sobre el campo, “feliz” por la victoria, que le mete en los puestos de ascenso, pero contrariado, y tenía motivos, con la actuación del colegiado, que había perjudicado a su equipo durante el partido ante el Pinzón.

Al preparador azulino, no le sorprendió el “buen Trabajo” que hizo su rival para tratar de ganar el partido, “sabíamos que el Pinzón compite bien, trabaja mucho y tiene muy asimilado su función en el campo. Hemos sufrido bastante y en un error nuestro en defensa se pusieron por delante en el marcador. Ya advertí que sería muy difícil sacar el partido adelante. Si este equipo hubiera trabajado toda la temporada como lo ha hecho aquí, no estaría en descenso, estoy seguro”.

Poco amigo de hablar de los árbitros, eso dice habitualmente, tras el partido no dudó en pararse unos minutos para denunciar “la escabechina” que había sufrido su equipo con el cordobés Sánchez Avellano y sus auxiliares. “Por ser muy suave, no hemos tenido suerte con el árbitro”, se lamentaba Vargas. El entrenador se paró uno a uno en los errores graves que cometió el trencilla, sobre todo en la mala señalización de los fuera de juego, “cuando pierdes es normal que te quejes pero si ganas y te quejas, malo. Sobre todo el linier de nuestra banda, nos ha dado el día. Llevamos una racha de arbitrajes, que es increíble. Parece que hay gente que no quiere que el año que viene estemos en Tercera división”.

La victoria ante el Pinzón y el empate del Ciudad de Lucena, mete al Xerez CD en puestos de ascenso, pero Vargas sabe que aún quedan por delante cinco partidos en los que sigue habiendo muy poco margen de error: “Aquí cualquier rival te puede hacer daño. Llegamos a un punto de la liga en que ya nadie puede fallar. Lo hemos visto hoy. Hemos estado a punto de no ganar y ha empatado el Ciudad de Lucena, que la semana que viene se mide al Puente Genil”, concluyó.

