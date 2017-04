Y después de mucho nadar, se acabaron ahogando en la orilla

El Xerez DFC cayó derrotado ante el Puente Genil en un partido con dos partes muy bien diferenciadas. La primera fue del equipo que entrena Aguilocho, bien plantado sobre el terreno de juego, dominando y aunque sin crear oportunidades claras de gol, con mejor y mayor control sobre el juego. La segunda fue para el Puente Genil, aprovechado posiblemente del bajón físico del equipo jerezano tras el descanso y corregido por el planteamiento de los cordobeses durante la segunda mitad.

Llegaban los azulinos muy mermados a este trascendental partido ante un rival directo. La vida sin Tamayo arriba se sabía que no iba a ser fácil, a pesar de que las opciones de ascenso ya están casi dilapidadas y sólo lo que parece un milagro, les puede volver a meter en la lucha. El trabajo de Juanma Barba, la sobrepoblación de jugadores en el centro del campo, y el gran trabajo de los laterales jerezanos fueron suficientes para llevar el partido

Los cordobeses no tenían la pelota y el dominio en el juego era claramente de los visitantes.La primera oportunidad, sin embargo, era para el Salerm. Fito lanzó a puerta una falta que detuvo Edu Villegas.A partir del primer cuarto de hora, el conjunto visitante empezó a encontrarse cómodo con el balón en su poder. Sin someter con ocasiones a la portería defendida por Cristian, los azulinos tocaban en corto cómodamente en el mediocentro, aunque con poca profundidad en su juego. Maero, con espacios, un jugador siempre peligroso, probó fortuna desde lejos, pero nuevamente el guardameta azulino, desbarató la oportunidad. La primera parte terminaría con dominio jerezano, aunque sin oportunidades claras de gol.

Pero las cosas cambiarían en la reanudación, desgraciadamente para el Xerez DFC. El Puente Genil dio un paso al frente, sabedor de lo mucho que se jugaba en el encuentro y lo poco que le servía el empate. Puentenueva movió el banquillo y acertó en sus decisiones.Retiró a Moyita y Oprica por Miki y Carracedo. Con Miki llegó el control, la pausa, la posesión de balón, que antes no tenía y el toque, y con esto llegarían las ocasiones. Suya fue la primera verdadera ocasión que tuvo que salvar Edu Villegas con un disparo imposible. Respondió el Xerez DFC por medio de Juanma Barba, pero ya estaba desfondado el cuadro de Aguilocho, que agotó los cambios y ya trató de hacer todo lo posible por irse de Puente Genil con un punto para Jerez. Parecía que iba a terminar así la batalla futbolística, pero el final fue trágico para los azulinos. En el minuto 90 de partido, y cuando todo parecía ya decidido, El Puente Genil montó una contra después de un córner a favor del Xerez DFC que iba a terminar en gol para el equipo local. Miki, se aprovechó del rechace al centro de Edu Villegas tras un primer disparo para batir al meta jerezano. De ahí al final, porque ya no quedaba tiempo. El Xerez DFC se vuelve de vacío agotando sus opciones de ascenso a Tercera.

FICHA TÉCNICA

Puente Genil FC: Cristian, Luque, Ruiz, Cano (César, 89'), Rodríguez, Eduardo, Vegas (Pradas, 78'), Gómez (Alberto, 89'), Borrego, Dueñas (Roldán, 56') y Oprica (Carracedo, 56').

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Álex Padilla (Benítez, 52'), Joaqui, Antonio, Adri Domínguez, Copero, Álvaro Ramírez (Biri, 61'), Goma (Guille, 46'), Caballero, Cuenca (Selu Olmo, 72') y Barba.

Gol: 1-0: Miki (90').

Árbitro: Salvador Peralta Godoy. Expulsaba al delegado del Xerez Deportivo FC y amonestaba a su entrenador. También enseñaba amarillas a Cristian, Barba, Padilla, Guille, Joaqui, Álvaro Ramírez y Selu Olmo.

Incidencias: partido correspondiente a la 33ª jornada de División de Honor, disputado en el Municipal Manuel Polinario. Grada completamente llena

