Le tocaba ganar y ganó

El partido era propicio para que lo ganara el Betis y esta vez el equipo no desaprovechó las circunstancias favorables que le rodeaban. Porque el Celta, mentalmente aún de fiesta por su clasificación para las semifinales de Europa League, no sólo iba a tener puesta su mente en Europa al estar en tierra de nadie en Liga, sino que no iba a ponerle muchos obstáculos al Betis de Víctor Sánchez del Amo. De hecho, Berizzo ya dejó sin convocar a Iago Aspas, Tucu Hernández, Hugo Mallo, Pione Sisto o Fontás, por ejemplo. Y pronto se vio que el Betis iba a tener muchas posibilidades de llevarse los tres puntos.

Y es que el arranque de partido fue esperanzador para un Betis que llegó varias veces con peligro pero que no supo transformar en gol, entre otras cosas, porque su mejor goleador no era alineado por un entrenador que, ni ganando, se mete a la gente en el bolsillo. Pero como ocurrió en tantas otras ocasiones, el equipo se diluyó para acabar la primera mitad concediendo hasta tres ocasiones ante el rival, en especial, un mano a mano de Bongonda que resolvió perfectamente Adán, tras error de Joaquín.

Sin cambios, el equipo sí fue capaz de adelantarse en el marcador a los nueve minutos de la reanudación gracias a un gol de cabeza de Brasanac, tras excelente centro de Durmisi -el mejor futbolista del Betis en Balaídos-. Estando por detrás en el marcador, el Celta hizo un poquito más por llegar a las inmediaciones de Adán, gracias a los cambios, en especial tras la salida de Johny, pero sin crear peligro real por la falta de presencia de sus atacantes, que no porque no le concedieran facilidades por parte de la defensa bética, que por alto no se impone como debiera. Sin excesivo sufrimiento y con Rubén Castro ya en el campo -no lo sacó Víctor hasta el minuto 81- acababa un partido que le ha permitido al Betis celebrar una segunda victoria consecutiva, algo que no ocurría desde primeros de marzo de 2016. La triste temporada llega a su fin.

Aunque las matemáticas aún no lo aseguran -para ello sólo bastaría con que el Sporting empate uno de sus cinco partidos o que el Betis sume dos puntos más- el Betis estará el año que viene en Primera División. Hasta entonces queda mucho por hacer. Sólo queda esperar que Torrecilla traiga más 'Durmisis' y menos futbolistas vulgares que apenas le aportan un plus al equipo. Que los dirigentes -los que sean- sepan de qué va esto del fútbol y que lo vivan con más pasión. Y que venga un entrenador que también tenga capacidad para lograr que el Betis dé ese salto de calidad que tanto tiempo llevan esperando unos aficionados que, por regla general, no quieren -ni ganando- a Víctor como entrenador del proyecto del año que viene.

FICHA TÉCNICA:

Celta: Sergio Álvarez; Álvaro Lemos, Roncaglia, Sergi Gómez, Planas (Johny, minuto 63); Marcelo Díaz, Radoja, Pape Cheikh (Wass, minuto 71); Jozabed, Bongonda y Guidetti (Beauvue, minuto 59).

Real Betis: Adán; Rafa Navarro, Mandi, Bruno, Tosca, Durmisi; Rubén Pardo (Petros, minuto 86), Dani Ceballos, Brasanac (Álvaro Cejudo, minuto 88); Joaquín (Rubén Castro, minuto 81) y Álex Alegría.

Gol: 0-1, minuto 54: Brasanac.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Cartulinas amarillas para Durmisi, Planas, Bruno, Wass, Dani Ceballos, Marcelo Díaz, Álvaro Cejudo y Rafa Navarro.

