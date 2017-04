"No es sólo llegar al objetivo, ha sido disfrutar del camino"

El Guadalcacín ha cumplido con el objetivo marcado a principios de la temporada. Y lo ha hecho tres jornadas antes de concluir la liga. Han manejado el presupuesto más bajo de la categoría y con humildad, trabajo y un enorme entusiasmo, han sellado su permanencia un año más en Tercera.

Alberto Vázquez cogió al equipo en octubre del pasado año, y la directiva se la jugó ofreciéndole la responsabilidad de dirigirlo, a un hombre “sin experiencia en aventuras de este tipo, pero sobradamente preparado”, aseguraban por entonces fuentes del club. Y acertaron. Vázquez llegaba tras entrenar un par de temporadas al equipo juvenil, con el que se quedó a las puertas del ascenso a Liga Nacional tanto en la 2014/2015 como en la 2015/2016, anteriormente había ascendido al cadete. Llegó de forma interina, pero nadie entonces discutió su trabajo, a pesar de algunos resultados adversos.

Pocos apostaban por la permanencia, y menos conseguirle tres semanas antes de que concluya la liga. Pero si hubo alguien que confiara en la plantilla, ese era el propio Alberto, porque “desde que cogí al equipo tenía claro que lo íbamos a conseguirlo, incluso en las jornadas en las que estábamos colistas, yo estaba seguro”.

El entrenador jerezano defiende ese optimismo “por el ambiente que se respiraba, en el cuerpo técnico, con los jugadores. No estaban llegando los resultados, pero no estábamos jugando mal. Era cuestión de cambiar la dinámica. Estuvimos un tramo de liga en la que estuvimos seis partidos sin perder y eso nos dio mucha esperanza”.

Una vez concluido el partido ante el Espeleño, se desató la locura en el Fernández Marchán de Guadalcacín. Los jugadores le interrumpieron durante la rueda de prensa, “no había manera” sonríe en la Cadena SER. Después se marcharon a celebrarlo “ a la plaza del pueblo, fuimos a comer, a tomar algo y luego vimos el clásico. Estas cosas hay que celebrarlas, todos los días no se consiguen los objetivos, la temporada ha sido muy dura”.

Vázquez tiene claro que, de la temporada, se queda “con el día a día de trabajo. A mí me cuesta desconectar, le dedico al fútbol muchas horas y no me pesa. Lo que me gusta es disfrutar del camino, no llegar a la meta. Es un gusto estar rodeado de esta gente, de entrenar con ellos, los jugadores son increíbles”.

Recuerda el día que le dieron la oportunidad de entrenar al primer equipo, porque “ni me lo pensé, no lo dudé un instante. ¿Cómo voy a decir que no? Hubo gente que me dijo que no era el momento, que era muy joven. Pero lo decidí y mira….

Preguntado sobre su futuro, lo tiene claro, “empecé a caminar en este club, ¿dónde voy a estar mejor que aquí?, concluye.

