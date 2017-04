La Fiscalía pide que las asociaciones béticos sigan en el juicio de Lopera como acusaciones populares

La Fiscalía de Sevilla ha defendido que las tres asociaciones béticas que denunciaron a Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis sigan en el proceso; pero entiende que deben continuar como acusación popular, con lo que estarían obligadas a depositar una fianza. Responde así a los planteamientos de las defensas que pedían su expulsión. Las asociaciones de béticos, en cambio, acuden a la "intangibilidad de las resoluciones judiciales" para solicitar su continuidad.

La fiscal, Margarita Viera, ha insistido en que lleva ocho años velando por la legalidad e imparcialidad del procedimiento; de ahí que hoy critique las "irregularidades y anormalidades" de la instrucción que dirigió la jueza Mercedes Alaya, "por exceso y por defecto", aunque entiende que "no han causado indefensión porque no han provocado un perjuicio real en las posibilidades de la defensa".

La Fiscalía ha enumerado varias resoluciones erróneas de Alaya; se ha referido a decisiones o pronunciamientos que no son propios de determinados oficios que ella realizó. A continuación ha defendido la pericial en la que se basa la acusación y la "objetividad, capacidad e idoneidad" del perito que la realizó. Aunque también ha puesto de manifiesto que el informe contiene apreciaciones jurídicas que podrían invalidar sus conclusiones.

Las asociaciones de béticos han insistido en que les produciría indefensión que se les considere acción popular y que tendrían que soportar "el error o la infracción judicial" de haberlos aceptado como acusación particular. Además, han alegado que las resoluciones judiciales son intangibles. "Si se ha admitido la acusación particular en autos firmes constituiría una indefensión a las asociaciones y asociados privarlos de no haber ejercitado la acusación particular a través de los accionistas individuales. Por seguridad jurídica no podemos ser expulsados", ha argumentado Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas Béticos. Cuando se iniciaron estas acciones el Betis no podíair contra su administrador que era el Betis, ha recordado.

Pedro Rodríguez de la Borbolla, abogado de Por Nuestro Betis, ha destacado que no se puede comparar un club de fútbol con una empresa de accionistas "aunque algunos hayan demostrado que prevalecía el interés económico sobre el interés moral de los demás".

