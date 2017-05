LoveMeBack estrena videoclip de su nuevo tema "The end of the world"

Los ilicitanos LoveMeBack han estrenado hoy en internet el videoclip de su nuevo trabajo "The End of the World". El primer tema de su nuevo disco que saldrá en próximas fechas. LoveMeback lo forman Héctor López a la guitarra, Tomás Blanco, bajo, Santi Sánchez, voz y a la batería Juanma Moraga.

Llevan tocando juntos desde 2011 y a sus espaldas tienen ya un EP, un disco completo y están ultimando el segundo. Hoy estrenan en internet el videoclip rodado en localizaciones quizá reconocibles para sus seguidores de Elche y alrededores, pero que evocan un mundo en decadencia, solitario, neutro pero que al final recupera la vida.

La canción cuenta con una introducción impactante que da paso al sonido ya característico de la banda con influencias de grupos de pop y rock como Bryan Adams, Bon Jovi, Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars, The Calling o The Gaslight Anthem que inspiran a estos artistas.

Comentarios