"Casta y corazón nos sobra"

El Xerez CD ya está preparando el partido ante el Viso del próximo domingo a las doce del mediodía. Albertito, que cumplirá su tercer partido de sanción será de nuevo baja, mientras que se espera que el Comité de Competición atienda la reclamación que ha hecho el club a la tarjeta roja que el colegiado mostró a Carlos Álvarez en La Juventud.

Barragán, que ya jugó la segunda parte ante el Pinzón y José Vega, al que reservó Vicente Vargas tras su lesión muscular, podrán estar disponibles para este importante encuentro de liga. Agu, fijo en el esquema del preparador azulino, sabe que la del domingo, será “una salida difícil, ellos compiten muy bien y aunque ya lo tienen prácticamente hecho, aún le faltaría algún punto para amarrar la permanencia. Pero no sólo será difícil éste partido, también los demás, porque todos se juegan algo”, recuerda el mediocentro.

Tras la victoria ente el equipo onubense, el Xerez CD descansa tercero en la liga y metidos en ascenso, pero aún faltan cinco jornadas de liga y por lo tanto, mucho aún por disputarse. El jerezano, en declaraciones a la Cadena SER, reconoce que “no esperaba a estas alturas estar ahí arriba, pero una vez que se ha ido desarrollando la temporada, está claro que sueñas con ello. Todo esto que estamos viviendo es complicado, pero a la vez muy bonito”.

Agu prefiere no ir más allá del partido del próximo fin de semana, pero sabe que trabajando así, “hay muchas posibilidades de estar en Tercera la próxima temporada. Yo confío mucho en mis compañeros y en el equipo que hay, si tuviera que apostar lo tengo claro, apostaría por el ascenso, pero prefiero ir poco a poco”, mantiene el futbolista.

Se ha ganado un puesto en el equipo titular, pero recuerda que “empecé la liga en la grada, pero he ido cogiendo mi sitio y me he ganado la confianza del entrenador, que eso es muy importante y ahora me encuentro bien físicamente”.

Sin duda, esta temporada no está siendo un camino de rosas. Se han tenido que salvar no pocos obstáculos y apretar hasta límites extraordinarios cada partido de liga, en especial dos de ellos: “Contra el San José, cuando íbamos perdiendo en el minuto 90 o con el Puente Genil al que tuvimos que remontar dos veces. No sé de dónde saca el equipo eso, pero casta y corazón nos sobra. Muchos de nosotros somos de aquí y el amor a este escudo suple otras carencias”, concluye.

