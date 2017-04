Sampaoli: "El Villarreal aprieta y tenemos un calendario terrible"

Sampaoli ha mostrado abiertamente sus dudas. Es cierto que rehuye cualquier pregunta sobre el futuro, pero ha cambiado su discurso ambicioso por otro bastante más prudente:

Opciones: “Se ha abierto una opción para igualar al At. Madrid. Mañana ante un difícil rival podemos ubicarnos donde hemos estado todo el año. Es una buena motivación. El At. Madrid ayer perdió un partido que no mereció. Pero cuando se dan estas opciones el estadio tiene que ser una caldera para alcanzar esa ubicación. Pueden pensar que hemos conseguido clasificarnos para Champions, pero yo no lo veo así. Hay equipos que vienen fuertes. Tenemos cuatro partidos seguidos ante rivales complejos. Estamos aferrados a una ilusión, pero el calendario es terrible. El Villarreal aprieta y nos complica la cuarta posición. Cada encuentro va a ser extenuante".

Navas: "Jesús Navas estuvo cerca de venir esta temporada. Sería muy interesante que un jugador como él, criado en el Sevilla pudiera volver para el año que viene".

Berizzo: "Si me pregunta si Berizzo está capacitado para dirigir a un equipo de más nivel, le tengo que decir que, por su experiencia en el Celta, es un entrenador ambicioso que está capacitado".

Críticas"No tengo nada que decir sobre las personas que consideran que no debo dirigir a Argentina. Son sus opiniones".

Comentarios