José Garrido cortó la única oreja de una interesante corrida de Torrestrella

El torero pacense José Garrido ha cortado la única oreja de la tarde en el festejo -3º de abono- celebrado este miércoles en la plaza de toros de Sevilla, a la postre solitario trofeo de una interesante corrida de Torrestrella.

Se han lidiado seis toros de Torrestrella, correctos de presentación, más grandones primero y sexto, y desiguales de juego. El primero tuvo calidad de salida, pero se acabó muy pronto. El segundo, un mansito que fue a más. Potable el tercero. Buen toro el cuarto, ovacionado en el arrastre. Tuvo sus complicaciones el quinto y flojo y desclasado el sexto.

José Garrido, de hueso y azabache, silencio y una oreja.

Álvaro Lorenzo, de blanco y plata, silencio tras aviso en ambos.

Ginés Marín, de verde esperanza y oro, silencio en ambos.

La plaza registró algo más de media entrada en tarde entoldada. Al término del paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria del torero Sebastián Palomo Linares, fallecido el pasado lunes.

La tarde comenzó con emociones fuertes cuando José Garrido se fue a recibir al toro que abría plaza a portagayola, aunque lo mejor llegaría después a la verónica, en un galleo por chicuelinas y en un quite al delantal al que se sumó después otro quite de Lorenzo. Tanto capote, que el de Torrestrella vació ahí sus buenas embestidas. En el cuarto, de nuevo estuvo cumbre de capa el extremeño si bien, con la lección aprendida, esta vez no abusó del toro que llegó a la muleta con fijeza, prontitud y claras embestidas desde los ayudados por alto con las dos rodillas en tierra que abrieron la faena hasta varias series de toreo fundamental por ambos pitones. Algún que otro adorno con gusto y una estocada desprendida pusieron en sus manos la única oreja de la tarde.

Debutaba como matador de toros en Sevilla el toledano Álvaro Lorenzo, que pechó con un primer oponente de poquita fuerza y aquerenciado que, sin embargo, fue a más en la muleta en dos series por el pitón derecho. Bajó la cosa al natural y el trasteo ya nunca recobró el tono inicial. Ante el quinto, muy astifino, destacó Lorenzo por su firmeza ante un toro más áspero y con ciertas complicaciones. No fue su tarde con los aceros, haciendo guardia en el primero y yéndose a los blandos en el otro.

También debutaba en Sevilla el jerezano de cuna y extremeño de adopción Ginés Marín, quien no terminó de acoplarse con su primer astado. Tuvo movilidad el de Torrestrella y las aprovechó el joven torero en varias series por ambos pitones, pero la faena no llegó a calar en el tendido. Al sexto, lo recibió a portagayola y después tiró de raza para intercalar verónicas, chicuelinas y revoleras. Ya con la muleta se le vio más entonado que en su primero, aunque ahora al toro le faltó clase en la embestida. En su haber, la gran estocada que le recetó al primer de su lote.

