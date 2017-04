Alfredo Canteli: “El alcalde de Oviedo nos demuestra cariño, pero de cariño no se vive”

Alfredo Canteli dice no entender cómo a otras entidades se las apoya desde el ayuntamiento y sin embargo, el Centro Asturiano carece de ese tipo de soportes. Defiende que la entidad “cumple una labor importante para la ciudadanía de la capital y que, incluso ahorra dinero a las arcas municipales”; más, teniendo en cuenta que “el Centro Asturiano de Oviedo es una entidad sin ánimo de lucro”. Con todo, reconoce que las relaciones con el actual equipo de gobierno son buenas: “Tengo muy buena relación con el alcalde. Me demuestra mucho cariño, pero sólo de cariño no se vive”.

El Centro Asturiano de Oviedo acaba de celebrar asamblea general de socios en la que ha cerrado el ejercicio de 2015. Durante el año pasado se logró terminar el complejo de piscinas, unas instalaciones que, para su presidente “suponen la obra más importante que hemos acometido y, probablemente, habrá otras, pero no de tanto calado”. Canteli ha explicado en Asturias Hoy por Hoy que la crisis también se ha notado en el centro pero que se ha capeado bien: “Ahora queda reducir la deuda y consolidar la situación económica, que es muy buena”. En cuanto a futuros equipamientos, anuncia la construcción del gimnasio para 2019, probablemente.

Sobre la asamblea de socios, celebrada esta semana, el presidente del Centro Asturiano destaca el casi unánime apoyo a su junta directiva: “Es una prueba más de que las cosas se están haciendo bien”.

