La Diputación no rescatará a la empresa concesionaria de la piscina provincial

La Diputación de Castellón no rescatará a la empresa concesionaria de la piscina provincial aunque tratará de evitar su cierre en los próximos meses. La empresa todavía no ha hecho oficial su entrada en preconcurso de acreedores por lo que todavía no es posible comenzar un nuevo proceso de gestión de la instalación deportiva.

El diputado de Deporte, Luis Martínez, ha explicado a esta emisora que la empresa que gestiona la piscina provincial, Aiguagest S.L., no ha entregado ninguna documentación oficial sobre su entrada en preconcurso de acreedores. Por ello y por que existe un contrato en vigor entre ambas parte, Martínez ha afirmado que la Diputación no puede llevar a cabo ninguna acción en la piscina.

Según Martínez la Diputación no va a rescatar a la empresa, ya que, las pérdidas que acumula las debe asumir tal y como detalla el informe económico elaborado por la Fundación Universitat Empresa de la UJI. El diputado de Deportes asegura que van a tener en cuenta todas las posibles soluciones pero no deja claro si será una empresa privada o una institución pública la que asuma la gestión de la piscina provincial.

Ayer el portavoz del PSOE en la Diputación de Castellón, José Benlloch, aseguró que la mejor solución es que el Ayuntamiento de la capital de La Plana se encargue de gestionar la piscina provincial. Hay que recordar que la piscina pasó a manos de la empresa Aiguagest en 2003 durante la etapa de Carlos Fabra en la Diputación.

