“Es importante sumar los tres puntos para dar un golpe encima de la mesa”

El jugador del CD Castellón, Esaú Rojo, analizó el encuentro que enfrentará al conjunto albinegro con el segundo filial del Villarreal. Ambos equipos se encuentran en plena disputa por el play-off de ascenso y el partido se antoja una final para asegurar los puestos de privilegio.

Mientras el entramado extradeportivo del CD Castellón sigue en el aire, el conjunto dirigido por Manu Calleja se enfrentará este domingo a las 18:00h al Villarreal C. Esaú Rojo, máximo anotador del conjunto albinegro, afirma que “será un partido un poco más especial de lo normal por la situación que estamos atravesando ahora mismo y por ser un derbi provincial. Tenemos todos en la cabeza que es muy importante sumar 3 puntos para dar un golpe encima de la mesa. Somos conscientes que si ganamos este partido podemos conseguir una diferencia importante de puntos para lo que resta de temporada”, manifestó.

El rival no pondrá las cosas tan fáciles como el Almoradí, donde el Castellón anotó 4 goles sin desplegar un buen juego la jornada pasada. En esta ocasión, el equipo de La Plana se sitúa a tan solo un punto por encima del filial groguet. “El Villarreal es un grandísimo equipo y también se juegan muchísimo. Tenemos cierta ventaja de jugar en casa ante nuestro público pero sabemos que es un equipo muy complicado. Va a ser un partido muy trabajado y con mucho recorrido donde habrá que sufrir durante 90 minutos. Sabemos que tienen jugadores de calidad que pueden marcar la diferencia”, explicó el delantero orellut.

Esaú Rojo tiene buenos recuerdos de su último enfrentamiento ante el Villarreal C, ya que el derbi se decantó hacia el CD Castellón cuando el espigado futbolista anotó en el descuento el gol de la victoria en el Miralcamp. Sin embargo, Rojo le quita hierro al asunto: “Como delantero siempre me gusta marcar en todos los partidos pero en el campo solo pienso en ayudar a los compañeros e intentar sumar para el Castellón. Si luego tengo la suerte de meter el gol para la victoria del equipo estaré encantado, aunque no es ninguna obsesión”.

Por último, pidió el apoyo de la afición albinegra después de que esta semana los propios futbolistas anunciaran en sus cuentas de Twitter que el dinero de las taquillas iría destinado a subsanar las deudas que el club tiene pendientes con ellos: “Es importante que a estas alturas de la temporada y más sabiendo en la situación económica en la que estamos que la gente se acerque al estadio para poder sentir su aliento. Queremos meternos en el playoff de ascenso a 2ª B y sabiendo que el dinero recaudado en taquillas será para los jugadores, es importante que se vea que aquellos aficionados que estén enfadados o tengan inquietudes vengan a apoyarnos”, concluyó.

