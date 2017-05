Toril: “Saldremos a por la victoria sin especular y sin miedo”

El entrenador del Elche C.F. Alberto Toril ha querido quitar dramatismo al partido de este viernes a las 20.00 horas en el Martínez Valero ante la U.D. Almería. Una cita, que según Toril "no es una final, pero sí un encuentro muy importante y así lo hemos preparado. Si ganamos estaremos casi salvados. Saldremos a por la victoria sin especular y sin ningún miedo".

Toril no facilitará la convocatoria hasta el mismo viernes por la mañana. El técnico del Elche tiene previsto realizar una sesión de reactivación a primera hora para comprobar el estado físico del centrocampista Fabián Ruiz y del delantero Guillermo Fernández. El que volverá al once titular será el lateral zurdo Edu Albacar tras cumplir su sanción. Si Fabián supera la prueba entraría por el jugador del filial Antonio Caballero y ocuparía el doble pivote junto a Álex Fernández.

Toril ha reconocido que "no estoy preocupado por mi situación. No pienso en perder, solo pienso en ganar. Ojalá consigamos pronto el objetivo de la permanencia porque aquí lo importante es el Elche, no el entrenador que esté. Hay una buena conexión con los jugadores y con el Club, pero esto es fútbol y lo que toca es intentar hacerlo bien y ganar".

Comentarios