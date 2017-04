EPA: La cifra de paro más baja desde 2009

Datos de la EPA, de la encuesta de Población Activa, en nuestra provincia del primer trimestre de 2017. Datos que son esperanzadores y que marcan una tendencia de mejoría que parece consolidarse poco a poco, al menos en números, en datos.

En el primer trimestre de 2017 se ha producido una bajada de casi 13.800 parados en Granada con respecto al último trimestre del pasado año. En total, la cifra de parados se sitúa en los casi 113.700, lo que supone una bajada de nada menos que un 11% (se ha pasado, insistimos de 127.500 en diciembre de 2016 a 113.700 en marzo del 17).

El número de personas ocupadas también aumenta de forma notable en este trimestre, con un aumento de 17.000 empleados más, de 313.000 a 330.000.

Se ha producido una mejoría de todos los sectores. Como era de esperar, solo en el sector servicios la bajada ha sido de 3.000 parados, y llama la atención la mejoría lenta pero paulatina del sector de la construcción, que ha bajado el número de parados en 2.500 en este trimestre (ha pasado de 17.600 a 15.100).

Los datos conocidos este jueves son los mejores de los ocho últimos años y sitúa los datos del desempleo en cifras simulares a los del segundo trimestre de 2009.



Los datos de la EPA no coinciden con los del paro registrado. La explicación es sencilla: La EPA contabiliza a todos aquellos que quieren trabajar; mientras que el paro es un registro del servicio público de empleo que solo contabiliza a quienes están inscritos. Esto hace que la cifra de paro registrado sea siempre menor, ya que muchas personas que están en paro no están inscritas en el servicio público de empleo, por ejemplo, porque no tienen derecho a prestaciones.

Los sindicatos dicen que los datos son positivos aunque recuerdan que la situación en la calle no es tan boyante como dicen los datos. La precariedad y la economía sumergida imperan en el mercado de trabajo, según el secretario provincial de CCOO, Ricardo Flores.

La patronal ha valorado positivamente los resultados de la encuesta de población activa conocida hoy, que refleja una bajada del desempleo.

