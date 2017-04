"Desde que se salió Carlos Orúe, este proyecto se ha ido diluyendo"

La presencia de Carlos Orúe, apoyando la candidatura de Rafael Coca, no pasó desapercibida, a pesar de que el ex entrenador xerecista, a diferencia de Juan Pedro Ramos, no quiso sentarse junto a los que aspiran a ser directivos de la entidad.

El candidato a la presidencia del Xerez DFC, quiso dejar claro que no existe ningún acuerdo con el que comenzó en el banquillo la aventura azulina en la categoría más baja del fútbol nacional, “pero es amigo mío de toda la vida, y si mi candidatura sale vencedora, va a ser mi 'opinador' en todos los temas que él quiera. No me gusta la figura de asesor. Lo que tenga que consultarle a Carlos en temas deportivos, se lo voy a consultar siempre, y estoy seguro de que todo lo que él me diga va a ser bueno tanto para mí como para el club".

Coca lamenta la forma en la que salió Orúe del club, “como aficionado creo que se fue injustamente. Para volver ahora, Carlos tendría que entrar por la puerta grande. ¿Que llegará un día en el que entrará? A mi modo de ver, claro que sí".

El candidato a la presidencia, mantuvo ante los periodistas que “el regreso al club dependería de él. Carlos ha demostrado el amor por este equipo y podría volver cuando quiera". Para terminar, lamentó que "no se ha sabido valorar lo que teníamos aquí. La piedra angular del proyecto de este club era Carlos y eso lo sabéis todos. Desde que se fue, este proyecto se ha ido diluyendo, y lo que tenemos que hacer es devolverle la ilusión a esto y que la gente vibre con su equipo", concluyó.

