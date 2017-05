Vicente Parras es el nuevo técnico del Elche C.F. tras ser despedido Toril

El consejo de administración del Elche C.F. ha decidido confiar en un hombre de la casa para dirigir al primer equipo. Se trata de Vicente Parras, de 40 años, hasta hoy entrenador del filial, el Ilicitano, que milita en el Grupo VI de Tercera División. El Club ha hecho oficial hoy la destitución de Alberto Toril, y con él también se marcha José Luis "Chuti" Molina, que ha presentado su dimisión como director deportivo del Elche, decisión que ha sido aceptada por el órgano rector franjiverde.

Parras contará con Luis Casas como segundo entrenador y con Manuel Sempere como preparador físico. Casas es uno de los ojeadores del club y Sempere estaba con Parras en el filial. El nuevo cuerpo técnico del Elche debutará el sábado 6 de mayo en Son Moix ante el Real Mallorca. Seis jornadas para conseguir la permanencia en Segunda División. "Cada vez que el Club me ha pedido que diera un paso al frente lo he hecho. Cuando el presidente me ofreció dirigir al primer equipo no tuve ninguna duda. Hay que recuperar al equipo, ser muy prácticos e intentar entre todos lograr el objetivo".

