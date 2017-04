La Fiscalía denuncia la trama eólica en Castilla y León

Anticorrupción se querella contra Rafael Delgado, ex numero 2 de la consejería de economía de la Junta y contra otros ex altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron algunos parques eólicos objeto de la investigación. De igual forma, la denuncia se extiende a cuatro directivos de Iberdrola y los tres hermanos dueños de la constructora Collosa.

En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondarían los 80 millones de euros.

Han pasado dos años desde que un informe elaborado por la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones por valor de unos 110 millones de euros en Castilla y León. Tras las investigaciones llevadas a acabo durante este tiempo, Anticorrupción concluye que , Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, De hecho, en su día se citaron ejemplos de solicitudes que tras años de espera, no se tradujeron en licencias hasta que en el accionariado no entraron algunas de las personas señaladas ahora por la Fiscalía Anticorrupción. Una vez lograda la licencia, los socios " locales " vendían sus acciones a la empresa que los había admitido en su accionariado, multiplicando por mucho lo que pagaron inicialmente. En este sentido, llama especialmente la atención los 47 millones que recibió de Iberdrola la empresa de Alberto Esgueva, ex delegado de la empresa publica dedicada a las exportaciones de Castilla y León.

Muchos de los nombres que aparcen en la denuncia promovida por la Fiscalía Anticorrupción, aparecen también en las investigaciones judiciales que el juzgado de instrucción nº 2 de Valladolid lleva en estos momentos a cabo para esclarecer si hubo sobrecostes en el edificio administrativo de la Junta conocido como " La perla negra " así como en la compra de terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo para la creación de un polígono industrial. Rafael Delgado, ex nº 2 de la consejería de Economía, la sucesora de este Begoña Hernández o Alberto Esgueva, ex responsable de Excal, son algunos de los investigados en estos momentos por estos asuntos, que según el PSOE podrían haber supuesto sobrecostes por valor de más de 50 millones de euros.

Comentarios