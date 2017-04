Esto va en serio

UP VISO 1 - XEREZ CD 2

Crónica de Roberto Gómez



Avisaba Vargas en la previa de que no iba a ser un partido fácil y no se equivocaba. Las victorias del Ciudad de Lucena y la Estrella obligaban al Xerez CD a conseguir la tercera victoria consecutiva en un campo muy complicado donde los mejores equipos de la categoría han sufrido para puntuar.

Vicente Vargas volvía a apostar por el 3-4-3, pero esta vez no iba a salir tan bien como en Alcalá. El Viso empezó mordiendo, buscando adelantarse en el marcador. Intentaban llegar con disparos lejanos, pues el Xerez estaba bien plantado atrás, pero con poco peligro. Lo intentaron Selu y Cruz en los primeros diez minutos, pero sus disparos no vieron puerta. Salvi, a los doce minutos, iba a tener la primera ocasión clara con un cabezazo a la salida de un córner que se marchó rozando el palo de la portería de Zamora. El dibujo del Xerez hacía al equipo débil en medio campo, pero fuerte en defensa. Esto se vio reflejado en los datos, pues el equipo xerecista se fue sin un solo tiro a puerta al descanso. El partido se resumía en balones largos de uno y otro equipo que no encontraban rematador. A los veintitrés minutos Carrión estuvo cerca de llegar a un balón largo de Quirós, pero tapó bien la defensa. En la recta final de la primera parte, Lichi intentó sorprender con un zapatazo desde más de 40 metros que obligó a David Zamora a hacer un paradón a media altura. La primera parte acabó con una llegada de Carrión que no definió bien y cruzó en exceso su disparo.

En la segunda parte el Xerez mantuvo el dibujo, pero cambió la actitud del equipo. El equipo controlaba, tenía la pelota y llevaba peligro, pero no terminaba las jugadas. El Xerez controlaba, pero el peligro lo ponía el Viso. Israel estuvo providencial en una jugada en los primeros compases del primer tiempo llegando antes que el delantero del conjunto sevillano y anticipándose para mandar la pelota a córner. En el 57 llegó el susto. Lo que parecía un balón fácil a los pies de David Zamora se acabó convirtiendo en el 1-0. El portero xerecista reculó tanto que Alberto Vega acabó llegando antes a la pelota y marcó a placer. Jugadores y afición xerecista no se lo podían creer. Rápidamente, Vicente Vargas sacó del campo a un defensa para dar entrada a un delantero, Juanito Benítez, y volver así al 4-2-3-1 habitual. A pesar de este error, el Xerez no le iba a perder el ritmo al partido y, cinco minutos más tarde, José Vega iba a empatar gracias a un penalti muy claro cometido por Lichi. Quedaba algo menos de media hora para hacer un gol. No iba a ser fácil. Menos aún tras el penalti, muy claro también, cometido por Quirós en el 74. Alberto Vega fue el encargado de lanzarlo y, sorprendentemente, la echó fuera. El Xerez siguió atacando, pero seguía teniendo el mismo problema: no chutaba. Abraham tuvo una buena ocasión en una volea llegando desde atrás que echó al lateral de la red. Con el Xerez volcado al ataque, Paco tuvo un mano a mano clarísimo que salvó Zamora y, en la siguiente jugada, Narváez se plantó en el área, recortó dos veces, chutó mordido y el balón lo recogió Juan Benítez para empujarla dentro y firmar la remontada en los minutos finales.

En el Xerez siguen empeñados en quitarle años de vida a sus aficionados haciéndoles sufrir hasta el ultimísimo minuto. Dicen que las victorias así saben mejor. Lo que está claro es que la recta final de temporada no está siendo apta para cardíacos y aún quedan cuatro jornadas en las que el equipo azulino no puede pinchar si quiere conseguir el ansiado ascenso a Tercera División.

Alineaciones:

UP Viso: 13. Jose, 2. Lichi, 3. Selu, 4. Vega, 5. Cruz, 6. Sosa, 7. Salvi, 8. Paco, 9. Juanma, 10. Diego, 11. Chico.

Xerez CD: 1. Zamora, 2. Orellana, 3. Quirós, 4. Barragán, 5. Isra, 6. Guerrero, 7. Agu, 8. Alberto, 9. Carrión, 10. Narváez, 11. José Vega.

Goles: Alberto Vega (1-0, 57’); José Vega (p) (1-1, 65’), Juanito Benítez (1-2, 84’)

