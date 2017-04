Un gimnasio oferta artes marciales para que los niños combatan el 'bullying'

Clases de artes marciales dirigidas a niños desde los cuatro años para combatir el acoso escolar. Responder a la violencia con más violencia. Esto era lo que ofrecía un gimnasio de Vicálvaro y que ha sido denunciado por la Policía Municipal por vulnerar Ley de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Las clases para combatir el 'bullying' con artes marciales se ofertaban, según han confirmado a la SER fuentes policiales, desde el mes de febrero por Facebook. Fueron policías del distrito de Hortaleza los que lo vieron en un perfil de la red y avisaron a los agentes tutores de Vicálvaro, que se presentaron en el gimnasio y vieron también carteles en las paredes.

La Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (AMACAE) considera que es "lamentable" que se oferte algo así y que los niños no tienen que aprender a defenderse... sino que debemos evitar las conductas que llevan al acoso. "La solución está en la prevención, información y sensibilización. No está en dar clases de kárate a las víctimas; no tienen que defenderse, sino que no tienen que darse esas conductas", explica Mar Valdeita, su vicepresidenta.

Tras la denuncia por incumplir la normativa la Comunidad de Madrid, es ahora el Gobierno regional el que debe decidir si sanciona o no a este gimnasio. AMACAE, descontenta hasta ahora con la labor de las instituciones públicas en esta materia, espera que la Comunidad actúe "de manera firme".

