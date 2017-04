Lo van a dejar vacío

Haro y Catalán están a punto de conseguir algo insólito en la historia del Real Betis Balompié: que los béticos no acudan al Villamarín. Anunciaron sólo hechos y han conseguido sólo palabras... y ruina deportiva. El ridículo del Betis frente al Alavés no va a pasar desapercibido. Seguramente, le va a costar su continuidad al entrenador, porque mantenerlo sería un calvario para los dirigentes. Y, si no hubiese un apego sospechoso al sillón del palco, lo normal sería que el presidente y su consejo de administración dejaran paso a un grupo de béticos más capacitados para tomar decisiones en un club de la trascendencia del Betis. Si no lo hacen, evidentemente, el Betis no es lo más importante para ellos.

Es una cuestión que está por encima del partido frente al Alavés que, simplemente, fue el detonante de una situación que tan sólo cuatro interesados no quieren ver. El planteamiento más simple nos llevaría a centrar toda la atención en el entrenador que, tiene su parte de culpa, pero llegó el último y lo ficharon ellos. Todas las temporadas encuentran una excusa y una cabeza de turco, pero esta temporada ha destapado la absoluta verdad: no dan el nivel mínimo exigible.

El partido fue un auténtico bochorno para los béticos porque presenciaron como un equipo plagado de suplentes, el Alavés, ridiculizó al Betis con sus titulares. En la primera mitad, Rubén Pardo adelantó a los béticos, pero la defensa verdiblanca -y un centro del campo negado para el manejo del partido y la contención- ya mostró lo que podía ocurrir.

En los primeros minutos de la segunda parte, los de Pellegrino destrozaron a los de Víctor, los humillaron con tres goles en diez minutos y le pusieron la guinda con el golazo de Katai, que emuló a Messi en Villamarín. De vergüenza.

Parece increíble que la cúpula bética no sea consciente de su propia incapacidad. El mayor desprecio que se puede hacer una gestión se está repitiendo cada encuentro. Frente al Alavés, sólo acudieron la mitad de los abonados y, bastante antes del final, dejaron el campo casi vacío. Consiguen aburrir a la afición más fiel del mundo. Eso sí que es un logro.

Ficha técnica:

Real Betis (1): Adán; Rafa Navarro, Pezzella, Mandi (Nahuel, minuto 63), Tosca, Durmisi; Rubén Pardo (Brasanac, minuto 83), Dani Ceballos; Joaquín, Rubén Castro y Álex Alegría.

Deportivo Alavés (4): Ortolá; Vigaray (Theo, minuto 60), Ely, Alexis, Feddal; Raúl García, Dani Torres; Krsticic, Óscar Romero (Méndez, minuto 63), Sobrino (Katai, minuto 82); y Christian Santos.

Goles: 1-0, minuto 12: Rubén Pardo; 1-1, minuto 48: Krsticic; 1-2, minuto 54: Sobrino; 1-3, minuto 58: Christian Santos; 1-4, minuto 94: Katai.

Árbitro: Ocón Arráiz, riojano. Amarillas para Alexis, Óscar Romero, Krsticic, Álex Alegría y Dani Torres.

Comentarios