Granada estrena la media maratón más bella del mundo

"Cuando pasaba por el Albayzín casi se me saltan las lágrimas", declaró Lourdes González, la vencedora de la trigésimo quinta edición de la Media Maratón Ciudad de Granada que organizó la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Un atleta alicantino confesaba que "tras pasar grabándome por la Carrera del Darro, me he dado la vuelta para volver a pasar; es increíble correr por un lugar tan bello y con tanta gente".

Otro granadino habitual en las pruebas de fondo decía con sorpresa que "he bajado tres minutos mi tiempo con relación al recorrido anterior y eso que ahora es más dura. Es que los miles que granadinos que había en el recorrido nos han llevado en volandas".

Estas son algunas de las impresiones emocionadas de los atletas participantes en la Media Maratón de Granada que, tras cambiar el recorrido para pasar por el Albayzín, la Alhambra y el Realejo, se ha convertido en la media más espectacular de España.

El vencedor fue el granadino Manuel Santiago, del CD Olimpo (1.11.25). La segunda posición fue para Alejandro Jiménez, del Unicaja (1.13.43), mientras que Carlos García, del Inverse-Innova Ocular, (1.16.36) completó el podio. En categoría femenina, tras Lourdes González Robles, AD Maratón, (1.25.41), llegaron Zhor El Amrabi, del Atletismo Maracena (1.30.10) y María Victoria García, del CD Pozo Norte (1-32-42).

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, señaló entre felicitaciones de los atletas que "claramente va a haber un antes y un después en esta edición. Hemos recibido el reconocimiento de los participantes, que nos dicen que han disfrutado del recorrido, del apoyo de miles de personas que les han animado en todo momento y del horario de tarde-noche que hace la prueba más atractiva.

Éste es, sin duda un modelo diferencial con el resto de las medias que hay en España y por él vamos a apostar para consolidarla como la media maratón más bonita de España. Nos insisten los atletas en que ni cambiemos el recorrido ni el horario de la prueba. Ha sido un gran éxito y quiero felicitar a todos los miembros de la organización de la Concejalía de Deportes, así como a la Policía Local, a Protección Civil, al servicio médico, a los voluntarios y a los patrocinadores que han confiado en esta media".

El alcalde también recordó que "muchos de los atletas participantes que vienen de fuera lo hacen acompañados de familiares y amigos que se queda a pasar la noche en Granada, con el retorno que eso conlleva para la ciudad".

Por su parte, Eduardo Castillo, concejal de Deportes, comentaba que "le hemos dado la vuelta a la carrera y creemos que ha sido un completo éxito. La mayor dureza creo que ha quedado compensada por las magníficas vistas de Granada y con el paso por algunos de los lugares más destacados de nuestro patrimonio histórico".

Manuel Santiago, vencedor de la carrera, dijo que "ha sido una verdadera gozada correr por el Albayzín, la Alhambra y el Realejo. Todo ha estado perfecto. Además, creo que nos conviene más correr por la tarde. En el Paseo de los Tristes había mucha gente, nunca he corrido con tanta gente. En la Cuesta Gomérez me pareció que corría por un llano de la barbaridad de gente que había y que te llevaba. Ha sido muy bonita y volveré a repetir".

La jienense Lourdes González, ganadora en categoría femenina, afirmó emocionada que "había competido en otras medias de Granada, pero ésta me ha encantado. Si había alguna duda sobre el recorrido ha quedado claro que es una media maratón para disfrutarla. Hay muchas carreras de esta distancia para hacer marca, pero ésta es otra cosa. Cuando iba por el Albayzín me he emocionado y me han entrado ganas de llorar. Ha sido impresionante de verdad, inolvidable. Quería hacer una carrera más lenta, pero el público me llevaba y no podía parar. He sentido al correr algo increíble. Subir a la Alhambra entre miles de personas es chulísimo. Se lo recomiendo a todos los atletas".

José Javier Olea, de Bailén, actual campeón de mundo de veteranos, dijo que "he venido atraído por el circuito, porque me habían hablado muy bien del nuevo recorrido. La verdad es que ha sido precioso e increíble. Además, me he quedado alucinado de la animación que hemos encontrado por la calle. Felicito a la organización y les animo a continuar en esta línea".

Comentarios