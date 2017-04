"Estoy muy contento con el equipo y con esta afición que tenemos"

Vicente Vargas acabó “muy contento” con la actitud de su equipo el domingo ante el Viso, “un gran equipo y que ha estado a un nivel incluso por encima del que yo esperaba, sabía que eran muy difíciles aquí pero no tanto, ha sido un gran contrincante, un equipo muy bien trabajado con un gran entrenador y la verdad es que ha sido muy difícil. Gracias a Dios hemos visto a muchísima gente que hacía mucho tiempo que no veíamos en La Juventud, que no veíamos viendo al Xerez y sin embargo el número de aficionados que había aquí ha sido muy grande. Estoy muy contento porque han sido el jugador número 12 y el equipo también ha estado fenomenal, ha trabajado, sabían lo que se jugaban y un diez para mi equipo y un once para toda la gente que nos ha apoyado aquí".

El Xerez CD fue capaz de remontar el partido y reponerse al gol inicial del equipo sevillano, “pero a raíz de ahí hemos seguido insistiendo y al final con ese bonito gol de Juanito Benítez es una alegría bastante grande, es verdad que ellos han fallado un penalti pero el fútbol es así, nosotros también hemos tenido jugadas que podíamos haberlas metido y no lo hemos hecho".

Una jornada más, el Deportivo gana al final del partido: "El equipo tiene mucha confianza en sí mismo, trabaja hasta el último minuto porque piensa que puede ganar el partido y eso ocurre durante todo el año: un equipo que compite fenomenal, que tiene mucha intensidad de juego, son gente que de verdad quiere ganar y si tú sigues insistiendo muchas veces llega el premio y otras no, la verdad es que también el equipo anda físicamente fantásticamente, los últimos veinte minutos está pudiendo con el contrario y eso también es muy importante, porque cuando quedan quince o veinte minutos, si eres poderoso físicamente tienes muchísimas cosas ganadas".

Vargas entiende que la victoria era fundamental, a tenor de los resultados que se habían producido, porque “hemos sumado de nuevo y ya hemos dicho que el que falle más será el que se quede fuera, serían más de tres puntos si alguno de los de arriba hubiera perdido. Estamos en la misma historia, seguimos empatados en cabeza, en el tercer puesto de la clasificación y el que falle antes será el que se quedará sin premio".

Con cuatro partidos por delante, el Xerez CD sigue de lleno metido en la pelea por el ascenso a Tercera: "Seguimos trabajando, dijimos que ojalá faltando cinco o seis partidos estuviéramos metidos ahí y ahí estamos, el equipo ha hecho un gran trabajo durante toda la Liga, los jugadores se merecen muchísimas cosas porque están poniendo todo lo que tienen y mucho más y su trabajo está hecho. Pero si además somos capaces de ponerle la guinda y ascender, sería ya como dicen los vascos, la hostia. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, era inimaginable que a estas alturas tuviéramos 62 puntos, hemos ganado 18 partidos, lo que es otra hazaña, y por lo tanto muy contento. Nos quedan cuatro partidos y el equipo que menos errores cometa será el que vaya a estar ahí".

