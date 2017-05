Ganar y seguir dando guerra

No hay otro resultado posible, el Sevilla se juega esta noche en La Rosaleda frente al Málaga de Míchel la posibilidad de tener al Atlético de Madrid inquieto hasta el final en la puja por la tercera plaza. De lo contrario habrá que ir pensando en la cuarta. La goleada de los colchoneros en Las Palmas es un manotazo claro de los del Cholo que andan fortísimos. Si luego la eliminatoria contra el Real Madrid les desgasta ya se verá. De momento al Sevilla no le queda otra que ganar, ganar…y volver a ganar si quiere seguir echándole ese pulso al Atlético. Está descartado Mariano, por lo que no hay que descartar que Sampaoli vuelva a los tres centrales con Pablo Sarabia y Escudero como laterales. También Paulo Henrique “Ganso” se merece seguir siendo de la partida desde el inicio, sobre todo tras la ausencia de Nasri en la Avenida de Los Martiricos. Otro debe tiene una oportunidad es Ben Yedder. Su gol de la pasada jornada contra el Celta le otorga ciertas posibilidades si su entrenador es justo con él en este último tramo de campeonato, aunque el argentino podría apostar por Correa y Jovetic que también le están funcionando en la recuperación del Sevilla.

Alineaciones probables:

Málaga: Kameni; Rosales, Llorente, Luis Hernández, Ricca; Keko, Camacho, Recio, Juan Carlos; Fornals y Sandro.

Sevilla FC: Sergio Rico; Mercado, Pareja, Rami, Escudero; N'Zonzi, Kranevitter; Sarabia, Ganso, Correa; Jovetic.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: La Rosaleda

