600 kilómetros en bici para pedir justicia por la muerte de su hijo

Se llama Rodolfo Sarrión, es de Valganga y este lunes ha comenzado una dura prueba. Recorrer en bicicleta los 600 kilómetros que separan su pueblo en Albacete del circuito de velocidad de Jerez de la Frontera, donde el próximo fin de semana se celebra el Campeonato del Mundo de MotoGP.

No es la prueba más dura de su vida. Esta batalla la perdió en 2011 cuando su hijo Óscar, con tan sólo 3 años, murió de cáncer. Pero Rodolfo y su mujer Virtudes no se rinden y siguen peleando. Desde hace años intentan aclarar judicialmente las circunstancias de la muerte de Óscar. Virtudes asegura que su hijo murió "porque tardaron mucho tiempo en detectarle la enfermedad y porque le trataron del tipo de cáncer que no era".

Insiste en que si le hubieran atendido de forma correcta, "Óscar estaría vivo". Por eso piden justicia. Y por eso están recogiendo firmas. Llevan más de 1.700 en 'change.org'. Quieren que se reabra esta investigación, de la que aseguran tener pruebas que lo demuestran.

Ahora Rodolfo va camino de Jerez donde espera llegar el jueves, para seguir recogiendo firmas. En este caso en el camping del circuito. El objetivo es sumar firmas y poder reabrir esta investigación.

