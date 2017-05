La hermana de González no dejará de momento su puesto de diputada

Isabel González no tiene previsto renunciar a su acta de diputada de manera inmediata. Según ha sabido la SER, esa posibilidad no entra entre sus planes más inmediatos al no haberse producido su imputación. La hermana de Ignacio González guarda silencio aunque ha abordado esta situación con la dirección de su partido en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entiende que, Isabel González, diputada y portavoz adjunta en el parlamento madrileño, al no infringir el código ético de la formación, es quien tiene la última palabra. La decisión depende de ella y solo de ella. Tampoco creen en el PP de Madrid, que por los hechos que se han conocido, se le pueda aplicar a la hermana de González, el punto del decálogo que en su día firmaron -abril de 2015- los diputados por el que se comprometen a no favorecer con sus gestiones, a ningún familiar.

Cifuentes no quiere forzar la salida de Isabel González con la que siempre ha mantenido una relación bastante estrecha y cuya aparición en estas grabaciones ha supuesto un golpe anímico importante para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Un complicado equilibrio parlamentario

La posibilidad de que hasta tres diputados autonómicos del PP de Madrid terminen imputados y alguno de ellos se niegue a entregar el acta, dejaría a Cifuentes en absoluta precariedad parlamentaria. La suma del PP y Ciudadanos sólo supera en un escaño a la de PSOE y Podemos.

Una precariedad que ha marcado estos dos primeros años de legislatura, donde Cifuentes ha tenido que echar mano de calculadora en las votaciones importantes porque la ausencia o la baja de un diputado convierte cualquier sesión parlamentaria en una pesadilla para el gobierno. Por ejemplo, la este jueves, cuando se votan los presupuestos de 2017.

Ahora mismo hay tres disputados en una situación digamos delicada. Dos al borde de la imputación: Bartolomé González por la Operación Púnica y Josefa Aguado por Gürtel. Un paso por detrás, Isabel González, la hermama de Ignacio González que aparece en las grabaciones de la UCO, y cuyas declaraciones la comprometen a a ella y a su partido.

Si uno de estos imputados resulta imputado y se resiste a asumir el código ético y por tanto, no abandona su escaño, el lio está montado porque las cuentas no salen y Cifuentes se queda sin mayoría para gobernar.

La presidenta siempre ha dicho que espera no verse en esa situación, pero de ocurrir, si alguno de estos diputados no renuncia, Cifuentes tendría la firme voluntad de disolver la cámara convocar elecciones anticipadas en Madrid.

