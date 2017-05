PSPV y Compromís aseguran que no se cumplió la ley en la organización de la Magdalena

El equipo de Gobierno del Ayuntamniento de Castellón, Compromís y PSPV, consideran que el Patronato y la Junta de Fiestas no cumplieron con la ley, en la organización de las fiestas de la Magdalena, entre los años 2008 y 2015, aunque según fuentes municipales, deben ser los asesores jurídicos del consistorio los que decidan si el consistorio debe llevar el caso a Fiscalía.

Todos los grupos del Ayuntamiento de Castellón han emitido un escrito de conclusiones, a los que ha tenido acceso Radio Castellón, escritos en los que el PSPV y Compromís advierten que durante los años investigados no existía un procedimiento administrativo en los contratos, y tampoco se seguían los trámites de patrocinio y convenios realizados. Ambos partidos consideran que la etapa fue de poca transparencia y que el anterior gobierno del Partido Popular no prestó atención para que se cumpliera con la legalidad en los procedimientos. Durante la Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas, los grupos tomaron declaración a una treintena de personas vinculadas al mundo de las fiestas en los últimos años, y que ocuparon cargos políticos durante los años 2008 y 2015, entre ellos los ex alcaldes, Alfonso Bataller, Alberto Fabra y Daniel Gozalbo, o los ex concejales, Joaquín Torres, Carme Oliver y la actual edil de fiestas, Sara Usó. Además del ex presidente de la Junta de Fiestas, Jesús López.

Castelló en Moviment considera que el equipo de Gobierno debe llevar los documentos ante la Fiscalía porque se ha hecho un uso fraudulento del dinero de las arcas públicas y advierte que durante décadas, en el consistorio se ha tejido una trama, centrada en el poder que se le otorgó al ex presidente de la Junta de Fiestas, Jesús López, que se mantuvo en el poder durante 13 años.

Desde el Partido Popular concluyen que se siguió la normativa en las bases firmadas durante la época de Daniel Gozalbo, y que fueron aprobadas por todos los grupos políticos. Los populares advierten que las cuentas de las fiestas siempre han registrado superávit, excepto en los últimos años, durante el gobierno de Compromís y PSPV, donde el consistorio admitió un desfase superior a los 200.000 euros.

