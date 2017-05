"Siendo grave, el derribo de la estación de Loja es la menor agresión del AVE"

La asociación "AVE sí pero no así" de Loja estima que el Ministerio de Fomento no podrá acabar las obras de adecuación del trazado convencional de 27 kilómetros a la altura de esta ciudad a la alta velocidad en el tiempo previsto. Las obras, dice su portavoz Gonzalo Vázquez, no podrán terminar el noviembre, como dijo el ministro.

La asociación pide, de nuevo, la paralización de toda la actuación ya que considera que el derribo el pasado viernes del edificio de la estación de Loja, siendo importante por el símbolo que supone y el atentado al patrimonio histórico en un edificio de 150 años, es la menor de las agresiones a todo el entorno afectado por una obra que intenta meter con calzador un tren AVE por un trazado y unos túneles del siglo XIX.

La asociación ha exigido este miércoles públicamente explicaciones al Ayuntamiento de Loja de por qué ha permitido el derribo de la estación cuando conocía el proyecto. "AVE sí pero no así" responsabiliza al alcalde y pide explicaciones concretas sobre quien realizó los informes que por acción u omisión permitieron a Fomento llevar a cabo el derribo.

