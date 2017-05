El imputado del PP Daniel Ortiz perdonó a Capio medio millón de euros

Lo hizo a través de un trámite de urgencia aprobado en una Junta de Gobierno (2012) que tenía como base, supuestamente, la existencia de un Protocolo firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que así lo ordenaba. Radio Madrid ha tenido acceso a ese protocolo y en ninguna de sus nueve páginas aparece tal compromiso. Es más, tras revisar los pliegos de condiciones del contrato firmado entre Capio y la Comunidad para la construcción y puesta en marcha del Hospital Rey Juan Carlos, aparece una cláusula según la cual todos los accesos al centro, los proyectados y los futuros, tienen que correr a cargo de la concesionaria.

Eduardo Gutierrez, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, asegura que: es un tema que vulnera el protocolo, el pliego de condiciones, el acuerdo de la junta de gobierno... Estamos ante un supuesto de una irregularidad de tipo jurídico administrativo ante el cual el Ayuntamiento, aparte de exigir la devolución de esas cantidades, pues ejercitaremos las acciones que en derecho correspondan."

El dinero no se devolvió físicamente. Lo que hizo el ex alcalde y ex diputado del PP Daniel Ortiz, fue una compensación de deuda tributaria. Es decir, Capio dejó de pagar el IBI y otros impuestos al Ayuntamiento hasta que se sufragó el medio millón de euros que costó la carretera de acceso.

