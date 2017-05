Así funcionan las mafias que alquilan pisos ocupados

Alianne y Gustavo, una pareja de cubanos que viven en Madrid, alquilaron una habitación en el barrio de Carabanchel sin saber que el piso ya tenía una amenaza de desahucio y estaba gestionado por una red de personas que hacen negocio con inmuebles ocupados. Se dieron cuenta casi al entrar a vivir, unos pocos días después llegó a su domicilio un auto judicial que obligaba a los ocupantes de ese piso, no esclarecía nombre y apellidos de los denunciados, a abandonarlo porque era propiedad del BBVA.

“Lo encontramos por internet. Vimos la oferta, 220 euros por el alquiler. No sabíamos que era un piso ocupado, pensábamos que era una habitación normal. Habíamos pasado por otra en Madrid, en la que nos pusieron problemas para empadronarnos y terminamos denunciando en comisaría”, relata Alianne.

Según cuenta esta joven, que actualmente se encuentra embarazada, el grupo de personas que les cobra alquiler por un piso en el que viven como ocupas gestión varios pisos, una situación que los colectivos de vivienda aseguran que ya han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid.

“La responsabilidad del Ayuntamiento es que no haya familias que tengan que recurrir a las mafias para conseguir una casa. Hay quien aprovecha el nicho de mercado, entre ellos los que trafican con casas”, apunta Violeta, portavoz del colectivo de vivienda de Latina.

El Ayuntamiento no ha aportado información a esta redacción sobre este caso. Por su parte, desde el departamento de comunicación del BBVA aseguran que no se va a ejecutar el desahucio hasta que estas familias no encuentren una solución a su situación.

