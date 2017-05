El palco incumple el reglamento y le niega la oreja a Padilla y El Fandi

El palco presidencial, que este Miércoles de Farolillos ocupaba como presidenta Anabel Moreno Muela, ha sido triste protagonista del festejo celebrado en La Real Maestranza, décimo del abono y octavo del ciclo continuado de Feria, al ningunear la petición mayoritaria del público, incumpliendo así el reglamento taurino, y negarle una oreja a Juan José Padilla en el cuarto y otra al Fandi en el quinto, que además hirió al torero granadino. Tarde en la que los tres diestros compartieron y brindaron intensos tercios de banderillas.

Se han lidiado cuatro toros de Jandilla y dos -segundo y cuarto.- de Vegahermosa, el otro hierro de la misma casa ganadera, bien presentados y desiguales de juego. Tuvo nobleza el primero, sin entrega el segundo, blandeó el tercero, potable el cuarto, buen toro por humillado el quinto y se afligió pronto el sexto.

Juan José Padilla, de azul marino y oro con cabos negros, vuelta al ruedo y vuelta al ruedo tras petición suficiente de oreja.

David Fandila 'El Fandi', de azul marino y oro, silencio y vuelta al ruedo tras petición mayoritaria de oreja.

Manuel Escribano, de azul rey y oro, silencio y palmas de despedida.

El Fandi pasó a la enfermería tras lidiar a su segundo toro con una herida en el muslo derecho.

La plaza registró tres cuartos de entrada en tarde calurosa.

Se reencontraba Padilla con La Maestranza tras su Puerta del Príncipe del pasado año. Su primer toro fue tan noble como falto de chispa. Con todo, el jerezano lo amarró por abajo y lo aprovecho hasta donde pudo. Al cuarto lo recibió a portagayola para enjaretarle después otras tres largas cambiadas de rodillas, chicuelina y media también de hinojos. Hubo quite por zapopinas del Fandi al que respondió Padilla, con lo que después de tanta capa el de Vegahermosa llegó a la muleta agotadito. No obstante, Juan José, que empezó la faena de rodillas, mantuvo el buen tono del trasteo y mató de estocada desprendida, tras lo que el público le pidió la oreja. No la concedió la presidenta que pareció olvidar que el primer trofeo lo concede el respetable, con la posibilidad incluso de equivocarse.

El Fandi pechó con un primer oponente al que le faltó entrega. Con el otro, estuvo templadísimo a la verónica y variado en un quite en que lo mejor fue la media de remate. Brindó al público y en el comienzo de faena, de rodillas, el toro se le vino derecho al cuerpo, dándole una cornadita en la pierna derecha. Ni se miró el granadino que tragó mucho en los primeros muletazos de cada serie para cuajar una faena de mando y mano baja ante un Jandilla que, quitando esa primera arrancada en la que cogía por medio, embistió humillado y largo. Se fue baja la estocada final, pero parece que la única que no se enteró de lo ocurrido fue otra vez la presidenta, que hizo oídos sordos y la vista gorda a la petición mayoritaria del público a cambio de que los cuatro de siempre le tocaran las palmas.

Manuel Escribano tampoco tuvo suerte en su segunda comparecencia en esta Feria. Su primero, al que recibió a portagayola, blandeó con exceso. También se fue a chiqueros a recibir al sexto al que llegó a instrumentarle una buena serie por el pitón derecho, pero en el remate el animal perdió las manos y se afligió.

Comentarios